След скандала с Гюлер: 38 камери ще следят всяка секунда от Ел Класико

Ла Лига подготвя рекордно телевизионно покритие за Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. Дербито ще се играе на 25 октомври на „Камп Ноу“, а според Goal продукцията ще разполага с 38 камери и възможност за добавяне на 39-а.

Двубоят започва в 21:00 часа испанско време. Ла Лига очаква потенциална световна аудитория от над 650 милиона зрители, а 28 международни телевизионни оператора се очаква да пристигнат в Барселона за създаване на специално съдържание за различни пазари. Сигналът ще бъде разпространяван чрез платформи и оператори, сред които Disney, DAZN и Canal+.

Повече камери след спорния момент с Гюлер

Обичайното телевизионно покритие на мачовете на Барселона и Реал Мадрид е с 25 или 26 камери. За Ел Класико обаче техниката ще бъде разположена около целия стадион. Предвидени са камери зад вратите, по голлинията, при резервните скамейки и в тунелите, както и високоскоростни устройства за повторения.

Разширеният план идва след полемиката около мача Реал Мадрид - Севиля. Тогава телевизионните кадри не дадоха категоричен ъгъл към контакта между Арда Гюлер и футболист на Севиля, при който турският полузащитник беше обвинен, че е ударил съперника с лакът. Срещата завърши без еднозначен телевизионен отговор за спорния момент.

Испанският Mundo Deportivo съобщава за възможност броят на камерите в Ел Класико да достигне 40, докато Goal посочва 38 позиции и евентуална 39-а. Разликата произтича от различните варианти в плана за продукцията, но и двата източника потвърждават необичайно мащабното покритие.

Свързана топка и гледна точка на съдията

За първи път в Ел Класико ще бъде използвана свързана топка. Технологията предава данни за местоположението на топката и точния момент на докосване. Ла Лига я определя като „допълнителен източник на информация“ за телевизионните оператори и коментаторите.

В излъчването ще бъде включена и Ref Cam - камера, поставена на съдията, която ще показва играта от неговата перспектива. Предвидени са още кадри от пристигането на двата отбора, съблекалните, тунела и загрявката.

Предаването преди мача ще започне 90 минути преди първия съдийски сигнал. Според данните, цитирани от Goal, аудиторията на Ел Класико е нараснала с 51% през последните два сезона спрямо предходните четири, което обяснява мащаба на продукцията за дербито.

Източници: goal.com, mundodeportivo.com, laliga.com