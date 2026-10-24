Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
След скандала с Гюлер: 38 камери ще следят всяка секунда от Ел Класико

След скандала с Гюлер: 38 камери ще следят всяка секунда от Ел Класико

24 Октомври, 2026 18:20 859 4

  • ел класико-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • ла лига-
  • арда гюлер

Барселона и Реал Мадрид ще бъдат заснети от рекорден брой позиции, а в мача ще дебютира свързаната топка

След скандала с Гюлер: 38 камери ще следят всяка секунда от Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ла Лига подготвя рекордно телевизионно покритие за Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. Дербито ще се играе на 25 октомври на „Камп Ноу“, а според Goal продукцията ще разполага с 38 камери и възможност за добавяне на 39-а.

Двубоят започва в 21:00 часа испанско време. Ла Лига очаква потенциална световна аудитория от над 650 милиона зрители, а 28 международни телевизионни оператора се очаква да пристигнат в Барселона за създаване на специално съдържание за различни пазари. Сигналът ще бъде разпространяван чрез платформи и оператори, сред които Disney, DAZN и Canal+.

Повече камери след спорния момент с Гюлер

Обичайното телевизионно покритие на мачовете на Барселона и Реал Мадрид е с 25 или 26 камери. За Ел Класико обаче техниката ще бъде разположена около целия стадион. Предвидени са камери зад вратите, по голлинията, при резервните скамейки и в тунелите, както и високоскоростни устройства за повторения.

Разширеният план идва след полемиката около мача Реал Мадрид - Севиля. Тогава телевизионните кадри не дадоха категоричен ъгъл към контакта между Арда Гюлер и футболист на Севиля, при който турският полузащитник беше обвинен, че е ударил съперника с лакът. Срещата завърши без еднозначен телевизионен отговор за спорния момент.

Испанският Mundo Deportivo съобщава за възможност броят на камерите в Ел Класико да достигне 40, докато Goal посочва 38 позиции и евентуална 39-а. Разликата произтича от различните варианти в плана за продукцията, но и двата източника потвърждават необичайно мащабното покритие.

Свързана топка и гледна точка на съдията

За първи път в Ел Класико ще бъде използвана свързана топка. Технологията предава данни за местоположението на топката и точния момент на докосване. Ла Лига я определя като „допълнителен източник на информация“ за телевизионните оператори и коментаторите.

В излъчването ще бъде включена и Ref Cam - камера, поставена на съдията, която ще показва играта от неговата перспектива. Предвидени са още кадри от пристигането на двата отбора, съблекалните, тунела и загрявката.

Предаването преди мача ще започне 90 минути преди първия съдийски сигнал. Според данните, цитирани от Goal, аудиторията на Ел Класико е нараснала с 51% през последните два сезона спрямо предходните четири, което обяснява мащаба на продукцията за дербито.

Източници: goal.com, mundodeportivo.com, laliga.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това е полезно

    1 0 Отговор
    Да им сложат датчик и на големия пръст на крака. Ако ритне топката с удар тип "боц", ще ясно кога е момента на удара..

    19:20 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове