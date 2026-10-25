Денвър победи Ню Орлиънс след продължение в НБА

Денвър победи Ню Орлиънс със 141:135 след продължение в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Двубоят предложи общо 276 отбелязани точки.

В останалите срещи Шарлът се наложи над Маями със 115:110, а Кливланд спечели срещу Бруклин със 125:121. Филаделфия победи Милуоки със 127:116, докато Вашингтон се наложи над Чикаго със 124:120.

Сан Антонио спечели гостуването си на Далас със 122:106. Хюстън победи Атланта със 121:114, а Финикс се справи с Голдън Стейт със 131:122.

Лидери в дивизиите

Филаделфия оглавява Атлантическата дивизия с три победи и нито една загуба. Следват Торонто с баланс 2-0 и Бостън с 1-1.

В Централната дивизия лидер е Детройт с две победи и нито една загуба. Индиана и Кливланд са с по един успех и една загуба.

Атланта, Шарлът и Вашингтон делят първото място в Югоизточната дивизия с по две победи и една загуба.

В Западната конференция Лос Анджелис Лейкърс води в Тихоокеанската дивизия с баланс 2-0. Хюстън е начело в Югозападната дивизия с три победи и нито една загуба, пред Мемфис с 2-0 и Сан Антонио с 1-2.

Минесота, Портланд и Оклахома Сити са лидери в Северозападната дивизия, като и трите отбора имат по две победи и нито една загуба.