Донован Мичъл отбеляза 39 точки, а Кливланд Кавалиърс победи Чикаго Булс със 126:115 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Гардът реализира 16 от 25-те си стрелби от игра и добави 4 борби, 4 асистенции и 3 откраднати топки. Представянето му е най-резултатното за него от началото на сезона.

Кливланд започна срещата по-слабо и изоставаше с 25:31 след първата четвърт. Домакините обаче спечелиха втората част с 32:17 и се оттеглиха на почивката с преднина от 57:48. Кавалиърс запазиха разликата от девет точки след третата четвърт, а в заключителните минути удържаха опита на Чикаго да се върне в мача.

Тайрийз Проктър добави 17 точки, Пейтън Уотсън се отчете с 14, а Джеймс Хардън приключи с 9 точки и 10 асистенции. Джарет Алън допринесе с 13 точки и 14 борби.

След успеха Кливланд е с осем победи и седем загуби, докато Чикаго остава с три успеха и десет поражения.

Норман Пауъл завърши с 27 точки за гостите. Матас Бузелис отбеляза 23, Джейлън Смит записа дабъл-дабъл от 17 точки и 11 борби, а Тре Джоунс добави 16 точки.

Поражението прекъсна серията на Чикаго от две поредни победи, дошли след осем последователни загуби. В следващия си мач Булс ще гостуват на Бруклин Нетс, а Кливланд ще приеме Мемфис Гризлис. И двата двубоя са насрочени за сряда.