Осем двубоя от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) се изиграха през изминалата нощ. Орландо Меджик се наложи над Бостън Селтикс като гост, Мемфис Гризлис спечели срещу Вашингтон, а Филаделфия Севънтисикстърс надви Бруклин Нетс.
Ето всички резултати:
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Бостън Селтикс – Орландо Меджик 105:115
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Вашингтон Уизърдс – Мемфис Гризлис 120:136
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Маями Хийт – Хюстън Рокетс 128:110
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Минесота Тимбъруувс – Портланд Трейл Блейзърс 106:98
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Денвър Нъгетс – Финикс Сънс 105:117
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Ню Орлиънс Пеликанс – Голдън Стейт Уориърс 115:94
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Бруклин Нетс – Филаделфия Севънтисикстърс 123:135
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