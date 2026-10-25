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Изгониха Неймар след скандал в Бразилия

Изгониха Неймар след скандал в Бразилия

25 Октомври, 2026 08:37 539 1

  • неймар-
  • сантос-
  • баия-
  • бразилейро-
  • червен картон

Бразилската звезда получи директен червен картон след спречкване с Родриго Нестор, но домакините изравниха с гол в добавеното време

Изгониха Неймар след скандал в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сантос и Баия завършиха 1:1 в мач от 32-рия кръг на бразилското първенство, игран при проливен дъжд на стадион „Вила Белмиро“. Домакините останаха с човек по-малко за цялото второ полувреме, след като Неймар получи директен червен картон след конфликт с Родриго Нестор, но стигнаха до точката с гол на Луан Перес в четвъртата минута на добавеното време.

Сантос започна по-активно. Филипе Коутиньо пропусна възможност още в началото, а малко по-късно негов гол беше отменен, тъй като топката е напуснала очертанията на терена при центрирането от корнер на Неймар. В 17-ата минута удар на бразилската звезда срещна напречната греда след рикошет.

Условията на терена постепенно затрудниха играта. Образувалите се локви спираха топката и двата отбора все по-често разчитаха на дълги подавания. Баия се възползва в 39-ата минута, когато след центриране и неуспешно изчистване Лусиано Жуба получи топката пред наказателното поле и откри резултата с удар с левия крак.

Неймар получи червен картон след намеса на ВАР

Първото спречкване между Неймар и Нестор беше в 31-вата минута и донесе жълт картон на футболиста на Сантос. Преди подновяването на играта двамата отново влязоха в словесен конфликт. Неймар прикри устата си с ръка, а съдията Савио Перейра Сампайо беше извикан да прегледа ситуацията чрез ВАР. След проверката реферът му показа директен червен картон.

Решението беше свързано с правилото, известно в Бразилия като „Закона Винисиус Жуниор“, което предвижда санкции при определени обстоятелства, когато футболист прикрива устата си по време на конфликт с противник. След мача Неймар призна, че е допуснал грешка с жеста, но отрече да е отправял обидни реплики. „Бях изгонен по справедлив начин“, заяви той, като същевременно обвини Нестор, че се е възползвал от ситуацията.

Сантос изравни в добавеното време

Въпреки численото си изоставане Сантос потърси гола. Габигол пропусна добра възможност след подаване на Рони, а в 77-ата минута ново попадение на домакините не беше зачетено заради засада. Баия изглеждаше близо до победата, но Бенхамин Ролхайзер центрира от корнер в четвъртата минута на добавеното време и Луан Перес изравни с глава.

Сантос събра 46 точки и остана на осмо място, докато Баия има 50 точки и заема седмата позиция. Неймар ще пропусне следващото дерби с Палмейрас заради червения картон, а натрупаните жълти картони ще го извадят и от срещата с РБ Брагантино. Треньорът Кука заяви, че първо ще разговаря с нападателя. „Не е нужно да го хвърляме на кладата“, каза наставникът.

Източници: ge.globo.com


Бразилия
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  • 1 Мъдидуро

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    Той е некадърен.

    08:44 25.10.2026

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