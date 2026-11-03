Журналист защити вратаря на Андора след трагедията с Хесус де Мигел: Сблъсъкът беше нещастен случай

Испанският журналист Енеко Перес Карраско изрази подкрепата си към вратаря на Андора Хесус Оуоно, който стана обект на остри критики и нападки след тежкия инцидент с нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел. 30-годишният испански футболист почина, след като получи сериозен здравословен проблем по време на двубой между двата отбора.

Инцидентът се случи в срещата от 12-ия кръг на Сегунда дивисион, завършила 2:2. В седмата минута на добавеното време вратарят на Андора напусна наказателното си поле и извърши грубо нарушение срещу Де Мигел в централната част на терена, опитвайки се да го спре при овладяването на топката. За действията си Оуоно получи директен червен картон.

Нападателят на Тенерифе остана на тревата, а малко след това съотборниците му забелязаха, че е изгубил съзнание. Медицинските екипи реагираха незабавно, като футболистът беше откаран с линейка в болница. Според информацията Де Мигел е преживял сърдечен и дихателен арест, продължил близо 20 минути, а реанимационни действия са били извършвани и по време на транспортирането му.

След трагичния случай Хесус Оуоно беше подложен на сериозен обществен натиск. В социалните мрежи се появиха обвинения, че вратарят умишлено е причинил травмата, както и призиви за неговия арест. Подобни реакции предизвикаха и подкрепа за футболиста от хора, които го познават.

Сред тях беше журналистът от El Diario Vasco Енеко Перес Карраско, който категорично отхвърли внушенията за умишлени действия.

„Всеки, който познава Хесус Оуоно дори малко, знае, че той е прекрасно момче, добър човек и отличен спортист. Сблъсъкът е случайност, нещастие, но да се намеква, че е било направено умишлено, означава да си много лош човек“, написа Карраско.

По-рано и собственикът на Андора Жерар Пике изрази дълбокото си съжаление за случилото се. Трагедията потресе футболната общност в Испания, а към семейството и близките на Де Мигел бяха отправени съболезнования.