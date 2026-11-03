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Журналист защити вратаря на Андора след трагедията с Хесус де Мигел: Сблъсъкът беше нещастен случай

Журналист защити вратаря на Андора след трагедията с Хесус де Мигел: Сблъсъкът беше нещастен случай

3 Ноември, 2026 16:14 940 7

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  • червен картон-
  • съболезнования

Хесус Оуоно стана обект на остри критики и нападки

Журналист защити вратаря на Андора след трагедията с Хесус де Мигел: Сблъсъкът беше нещастен случай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанският журналист Енеко Перес Карраско изрази подкрепата си към вратаря на Андора Хесус Оуоно, който стана обект на остри критики и нападки след тежкия инцидент с нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел. 30-годишният испански футболист почина, след като получи сериозен здравословен проблем по време на двубой между двата отбора.

Инцидентът се случи в срещата от 12-ия кръг на Сегунда дивисион, завършила 2:2. В седмата минута на добавеното време вратарят на Андора напусна наказателното си поле и извърши грубо нарушение срещу Де Мигел в централната част на терена, опитвайки се да го спре при овладяването на топката. За действията си Оуоно получи директен червен картон.

Нападателят на Тенерифе остана на тревата, а малко след това съотборниците му забелязаха, че е изгубил съзнание. Медицинските екипи реагираха незабавно, като футболистът беше откаран с линейка в болница. Според информацията Де Мигел е преживял сърдечен и дихателен арест, продължил близо 20 минути, а реанимационни действия са били извършвани и по време на транспортирането му.

След трагичния случай Хесус Оуоно беше подложен на сериозен обществен натиск. В социалните мрежи се появиха обвинения, че вратарят умишлено е причинил травмата, както и призиви за неговия арест. Подобни реакции предизвикаха и подкрепа за футболиста от хора, които го познават.

Сред тях беше журналистът от El Diario Vasco Енеко Перес Карраско, който категорично отхвърли внушенията за умишлени действия.

„Всеки, който познава Хесус Оуоно дори малко, знае, че той е прекрасно момче, добър човек и отличен спортист. Сблъсъкът е случайност, нещастие, но да се намеква, че е било направено умишлено, означава да си много лош човек“, написа Карраско.

По-рано и собственикът на Андора Жерар Пике изрази дълбокото си съжаление за случилото се. Трагедията потресе футболната общност в Испания, а към семейството и близките на Де Мигел бяха отправени съболезнования.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    5 0 Отговор
    Футболистът вратар Оуоно, Африканец, причинил травма и смърт на терена, трябва да бъде изключен от профи спорт завинаги, съден от съд за причиняване смърт, каквото реши испанския съд, това да е наказанието му. Не може такива грубости, удар, това е спорт, без защитни средства по тялото. Видях злоба, умисъл, примитивизъм в действията на футболистът Оуоно, от отбора на футболна легенда Жерар Пике.Трябва сурово наказание.

    16:32 03.11.2026

  • 2 Каква защита

    3 0 Отговор
    Греши журналистът. Мачовете от последното световно първенство на африканските отбори. Много здрави футболисти, безкомпромисни в единоборствата до грубост, без грам мисъл при атакуване на противника. Футболът все още е игра, а не побой. Де Мигел беше убит. Непреднамерено, но фатално смазан от танк.

    16:38 03.11.2026

  • 3 аааа

    3 0 Отговор
    Срещу този летящ огромен баббуиин извън неговото си поле никой нямаше шанс, даже Супермен. Той просто уби Хесус!

    16:51 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дада

    0 0 Отговор
    Директно във затвора за маймуни

    16:57 03.11.2026

  • 6 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Мдаммммм, станахме свидетели на напълно неумишлено умъртвяване на човек след зверски удар с коляно в гърдите и главата му...
    Дребен инцидент, какво толкова от това, че смазаният почина?!?
    Освен това Оуоно е добро момче, след удара не се върна за да ритне безпомощния агонизиращ противник на земята, кротко се отправи към съблекалнята без да го погледне и прие с радост подкрепящите го окуражителни потупвания от съотборниците и треньора!

    17:07 03.11.2026

  • 7 свети дух

    0 0 Отговор
    Вероятно журнала е черен като вратаря.Така с коляно напред е по -сигурно

    17:16 03.11.2026

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