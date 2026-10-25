Алварес поиска прошка от феновете на Атлетико след скандала с Барселона

Хулиан Алварес се извини публично на привържениците на Атлетико Мадрид след победата с 1:0 над Депортиво Ла Коруня. Аржентинският нападател отбеляза решаващия гол, а след последния съдийски сигнал използва интервюто си за Movistar+, за да се обърне директно към феновете.

„Искам да се извиня на нашите привърженици за това, което казах по време на Световното първенство. Това беше грешка от моя страна заради начина и момента, в който го казах“, заяви Алварес. „Разбирам защо феновете са ядосани. Ако бях на тяхно място, и аз щях да съм ядосан, особено заради подкрепата, която са ми оказвали от идването ми.“

Голът сложи край на тежка серия

Алварес беше в центъра на напрежението между клуба и публиката през последните месеци. По време на международното си участие той публично изрази желание да напусне Атлетико и да изпълни мечтата си да играе за Барселона. Това доведе до продължителна трансферна сага през лятото.

Атлетико Мадрид отказа да продаде нападателя на директен съперник и той остана в състава. В началото на сезона част от привържениците на тима редовно го освиркваха при домакинските мачове. След попадението срещу Депортиво Алварес получи овации от част от трибуните, а с изказването си направи опит да намали напрежението.

„Надявам се, че с труд и смирение ще успея да променя тази ситуация. В последните мачове се чувствам по-добре – и физически, и с топката. Искам да помагам на отбора и да давам най-доброто от себе си“, добави нападателят.

Атлетико остава близо до върха

Победата над Депортиво беше втора поредна за Алварес, който се разписа и в предишния мач на Атлетико. Успехът изкачи мадридския тим до 25 точки и го остави на две точки зад лидера Барселона.

Атлетико ще следи с интерес дербито между Барселона и Реал Мадрид. Преди двубоя Реал заема третото място с 21 точки. Резултатът от срещата на „Камп Ноу“ може да промени разликата между трите водещи отбора в Ла Лига.

Източници: goal.com, straitstimes.com