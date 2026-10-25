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Артета се закани да сложи сензори край тъчлинията

Артета се закани да сложи сензори край тъчлинията

25 Октомври, 2026 11:14 629 0

  • микел артета-
  • арсенал-
  • висша лига-
  • жълти картони-
  • евертън

Мениджърът на Арсенал получи второто си предупреждение за сезона при успеха с 2:0 над Евертън и предупреди, че може да бъде наказан при нов картон

Артета се закани да сложи сензори край тъчлинията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета получи втория си жълт картон за сезона при победата с 2:0 над Евертън. Предупреждението му беше показано от съдията Тони Харингтън през второто полувреме на двубоя на „Емирейтс“ заради напускане на техническата зона.

При още един жълт картон испанецът може да бъде наказан с пропускане на един мач. След срещата Артета заяви, че правилото не се прилага еднакво към всички мениджъри във Висшата лига.

„Ще сложа сензори! Има и други мениджъри, които правят същото. Дори има един, който държи рекорда в лигата - 36 пъти за 10 минути е напускал техническата зона, без да получи жълт картон“, каза Артета, цитиран от ДПА.

Артета поддържа архив от кадри

Треньорът на Арсенал добави, че събира видеозаписи на подобни ситуации. По думите му архивът може да бъде използван, ако от него бъде потърсено обяснение за поведението му край тъчлинията.

„Затова събирам всички тези моменти - имам цял архив от кадри, така че, ако някой дойде при мен, мога да кажа, че някой друг държи рекорда“, заяви Артета.

Мениджърът коментира и характера на отбора след успеха над Евертън. Той определи манталитета на Арсенал като сбор от нагласата на отделните футболисти и посочи Габи като пример.

„Всички се уплашихме - не толкова заради начина, по който той падна, а заради реакцията на играчите, които бяха до него. Той обаче веднага заяви, че иска да продължи, а след това отбеляза гол, който ни помогна да спечелим мача“, каза Артета.

Източници: bta.bg, tntsports.co.uk


Великобритания
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