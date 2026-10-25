Артета се закани да сложи сензори край тъчлинията

Мениджърът на Арсенал Микел Артета получи втория си жълт картон за сезона при победата с 2:0 над Евертън. Предупреждението му беше показано от съдията Тони Харингтън през второто полувреме на двубоя на „Емирейтс“ заради напускане на техническата зона.

При още един жълт картон испанецът може да бъде наказан с пропускане на един мач. След срещата Артета заяви, че правилото не се прилага еднакво към всички мениджъри във Висшата лига.

Артета поддържа архив от кадри

„Ще сложа сензори! Има и други мениджъри, които правят същото. Дори има един, който държи рекорда в лигата - 36 пъти за 10 минути е напускал техническата зона, без да получи жълт картон“, каза Артета, цитиран от ДПА.

Треньорът на Арсенал добави, че събира видеозаписи на подобни ситуации. По думите му архивът може да бъде използван, ако от него бъде потърсено обяснение за поведението му край тъчлинията.

„Затова събирам всички тези моменти - имам цял архив от кадри, така че, ако някой дойде при мен, мога да кажа, че някой друг държи рекорда“, заяви Артета.

Мениджърът коментира и характера на отбора след успеха над Евертън. Той определи манталитета на Арсенал като сбор от нагласата на отделните футболисти и посочи Габи като пример.

„Всички се уплашихме - не толкова заради начина, по който той падна, а заради реакцията на играчите, които бяха до него. Той обаче веднага заяви, че иска да продължи, а след това отбеляза гол, който ни помогна да спечелим мача“, каза Артета.

Източници: bta.bg, tntsports.co.uk