„Не обичат да играят с него“: Карагър с остра атака срещу Бруно Фернандеш

Бруно Фернандеш остана на резервната скамейка за домакинството на Манчестър Юнайтед срещу Борнемут, а Хари Магуайър започна мача с капитанската лента. Решението на Майкъл Карик дойде четири дни след загубата с 1:4 от Комо в Шампионската лига, след която португалският халф публично критикува тактиката на треньора.

Карик обясни избора си с „чисто футболни“ причини. Преди началото на срещата той заяви, че изборът на състава винаги е труден, но щабът трябва да вземе решението, което смята за най-добро за отбора. Фернандеш не беше изваден от групата и остана сред резервите.

Карагър: Фернандеш е най-добрият им играч

В ефира на Sky Sports Джейми Карагър определи решението на Карик като опит да наложи авторитета си в труден момент. Бившият защитник подчерта, че Фернандеш е най-добрият футболист на Манчестър Юнайтед и припомни, че той е носител на наградата за играч на годината на ПФА през предходния сезон.

„Той е най-добрият играч на Манчестър Юнайтед, няма как да избягаме от това. Карик трябваше да покаже твърдост, но футболистите, които са на терена, трябва да донесат резултат“, заяви Карагър.

Според него обаче качествата на Фернандеш не означават автоматично, че всички в съблекалнята се чувстват добре да играят с него. Карагър твърди, че постоянните жестове на недоволство към съотборниците могат да създават напрежение, особено когато тимът не се представя убедително.

Конфликтът започна след загубата от Комо

„Няма съмнение, че макар да е най-добрият играч, има много футболисти, които не обичат да играят с него. Той постоянно размахва ръце към другите и сякаш им казва: „Вие не сте достатъчно добри, за да играете с мен“, каза бившият защитник.

След поражението от Комо Фернандеш заяви, че решението на треньорския щаб да не използва висока преса е позволило на съперника да придобие увереност. Португалецът посочи, че Манчестър Юнайтед е трябвало да играе по-смело и да опита да притисне италианския състав по-агресивно.

На въпрос дали тактиката е допринесла за загубата, капитанът отговори, че това е отговорност на мениджъра и неговия екип. След това Карик не изключи възможността да последват мерки спрямо футболиста, но не уточни дали разговорът между двамата е бил проведен.

Карагър не прие напълно публичното обяснение за „чисто футболно“ решение. По думите му в клубовете треньорите и футболистите рядко говорят открито за вътрешните проблеми, защото се стремят да запазят публичен образ на единство.

Манчестър Юнайтед влезе в мача срещу Борнемут със седем поредни срещи без победа, а Карик е под сериозен натиск заради слабия старт на сезона. Карагър призова играчите да останат заедно, да си помагат при грешки и да възстановят увереността си като отбор.

Източници: goal.com, skysports.com