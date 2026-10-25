„Не обичат да играят с него“: Карагър с остра атака срещу Бруно Фернандеш

Бруно Фернандеш остана на резервната скамейка за домакинството на Манчестър Юнайтед срещу Борнемут, а Хари Магуайър започна мача с капитанската лента. Решението на Майкъл Карик дойде четири дни след загубата с 1:4 от Комо в Шампионската лига, след която португалският халф публично критикува тактиката на треньора.
Карик обясни избора си с „чисто футболни“ причини. Преди началото на срещата той заяви, че изборът на състава винаги е труден, но щабът трябва да вземе решението, което смята за най-добро за отбора. Фернандеш не беше изваден от групата и остана сред резервите.
Карагър: Фернандеш е най-добрият им играч
В ефира на Sky Sports Джейми Карагър определи решението на Карик като опит да наложи авторитета си в труден момент. Бившият защитник подчерта, че Фернандеш е най-добрият футболист на Манчестър Юнайтед и припомни, че той е носител на наградата за играч на годината на ПФА през предходния сезон.
Според него обаче качествата на Фернандеш не означават автоматично, че всички в съблекалнята се чувстват добре да играят с него. Карагър твърди, че постоянните жестове на недоволство към съотборниците могат да създават напрежение, особено когато тимът не се представя убедително.„Няма съмнение, че макар да е най-добрият играч, има много футболисти, които не обичат да играят с него. Той постоянно размахва ръце към другите и сякаш им казва: „Вие не сте достатъчно добри, за да играете с мен“, каза бившият защитник.
Конфликтът започна след загубата от Комо
След поражението от Комо Фернандеш заяви, че решението на треньорския щаб да не използва висока преса е позволило на съперника да придобие увереност. Португалецът посочи, че Манчестър Юнайтед е трябвало да играе по-смело и да опита да притисне италианския състав по-агресивно.
На въпрос дали тактиката е допринесла за загубата, капитанът отговори, че това е отговорност на мениджъра и неговия екип. След това Карик не изключи възможността да последват мерки спрямо футболиста, но не уточни дали разговорът между двамата е бил проведен.
Карагър не прие напълно публичното обяснение за „чисто футболно“ решение. По думите му в клубовете треньорите и футболистите рядко говорят открито за вътрешните проблеми, защото се стремят да запазят публичен образ на единство.
Манчестър Юнайтед влезе в мача срещу Борнемут със седем поредни срещи без победа, а Карик е под сериозен натиск заради слабия старт на сезона. Карагър призова играчите да останат заедно, да си помагат при грешки и да възстановят увереността си като отбор.
Източници: goal.com, skysports.com
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