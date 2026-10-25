Ужасът за Манчестър Юнайтед продължава: Борнемут унижи „червените дяволи“ насред „Олд Трафорд“

Борнемут нанесе нов тежък удар по Манчестър Юнайтед и спечели с 3:0 на „Олд Трафорд“ в мач от осмия кръг на Висшата лига. Раян, Маркъс Таверние и Еванилсон отбелязаха головете за гостите, които записаха втори пореден успех с този резултат.

Поражението остави Манчестър Юнайтед с 7 точки и на 16-о място във временното класиране. Борнемут събра 9 точки и се изкачи до 13-ата позиция.

Борнемут реши мача още преди почивката

Гостите имаха възможности още в началото, а натискът им даде резултат в 38-ата минута. След центриране на Джъстин Клуйверт от свободен удар Раян беше оставен непокрит и с плътен удар откри резултата.

Манчестър Юнайтед опита да отговори чрез Браян Мбемо, но ударът му беше спасен от Джордже Петрович. В 43-ата минута Борнемут удвои. Адриен Трюфер отне топката след грешка на Лени Йоро и подаде към Маркъс Таверние, който отблизо вкара за 2:0.

След почивката Еванилсон изпрати топката във вратата на домакините, но попадението първоначално беше отменено заради засада. В 71-ата минута бразилският нападател все пак се разписа. Той се възползва от свободно пространство, преодоля Сене Ламенс и с удар от труден ъгъл оформи крайния резултат.

Карик остави Фернандеш на пейката

Майкъл Карик направи четири промени в състава след загубата с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Капитанът Бруно Фернандеш остана сред резервите и не се появи в игра, а Матеус Куня влезе на терена още на почивката.

Преди срещата Карик заяви, че Манчестър Юнайтед трябва да покаже реакция след поражението в Италия.

„Трябва да покажем реакция. Мотивацията и вдъхновението са там, трябва да усетим този стремеж“, каза Карик.

Вместо обрат обаче домакините записаха осми пореден мач без победа във всички турнири. Натискът върху мениджъра се увеличи, а отборът ще търси прекъсване на серията при гостуването на Челси на 31 октомври.

Борнемут ще играе следващия си мач във Висшата лига също на 31 октомври, когато приема Лийдс. Преди това тимът има двубой с Астън Вила за Купата на лигата.