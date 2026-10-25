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ПСВ и Фейенорд не се победиха в зрелищно дерби

ПСВ и Фейенорд не се победиха в зрелищно дерби

25 Октомври, 2026 19:03 385 0

  • фейенорд-
  • псв айндховен-
  • ердивизи-
  • анис хадж муса-
  • гуус тил

Шампионският сблъсък в Айндховен завърши без победител. Фейенорд остана непобеден и продължава да води в Ередивизи

ПСВ и Фейенорд не се победиха в зрелищно дерби - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фейенорд запази лидерската си позиция в Ередивизи след равенство 1:1 при гостуването си на ПСВ Айндховен в мач от 10-ия кръг. Тимът от Ротердам остана непобеден от началото на сезона, но серията му от пет поредни шампионатни победи приключи.

Домакините откриха резултата в 21-вата минута. Гуус Тил се разписа с воле след изпълнение на корнер и подаване на Лутшарел Хеертруйда. ПСВ имаше инициативата в началото на срещата, но не успя да увеличи преднината си въпреки създадените положения.

Фейенорд изравни в 54-тата минута. Лучано Валенте намери Анис Хадж Муса, който навлезе в наказателното поле и с точен удар изпрати топката в долния ъгъл на вратата. Попадението върна гостите в мача и даде начало на по-равностойна игра през втората част.

ПСВ стигна до втори гол в 73-тата минута, но той не беше зачетен. Хеертруйда прати топката във вратата, ала Иван Перишич беше в положение на засада при изграждането на атаката.

След равенството Фейенорд остава начело с 24 точки. ПСВ е втори с 20, колкото има и АЗ Алкмаар преди изиграването на своя мач от кръга. Аякс заема четвъртото място с 18 точки, също преди срещата си през уикенда.

Източници: nltimes.nl


Нидерландия
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