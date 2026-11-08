Фейенорд, Аякс и ПСВ с важни мачове в Нидерландия

Лидерът във футболната Ередивизи Фейенорд гостува на Хееренвеен в един от ключовите мачове от 12-ия кръг. Двубоят започва в 12:15 часа, а разликата между първите четири отбора в класирането е само две точки.

Фейенорд води с 25 точки, следван от Аякс с 24, а ПСВ и ФК Твенте имат по 23. Тимът от Ротердам е без загуба в първите си шест гостувания през сезона и е спечелил пет от тях. Хееренвеен обаче е в серия от три поредни победи и е взел 12 точки в последните пет кръга.

Треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст предупреди за труден мач във Фризия. „Всеки трябва да усети, че загубата не е присъща на топклуб“, заяви той преди срещата, след като отборът му остана без победа в четири поредни мача във всички турнири. Цитатът беше публикуван от „Футбол интернешънъл“.

Директен сблъсък между Твенте и Аякс

В 14:30 часа ФК Твенте приема Аякс в мач между четвъртия и втория в таблицата. Домакините влизат в двубоя след впечатляваща победа с 9:0 над Екселсиор, докато Аякс спечели последните си три шампионатни срещи.

Твенте има 23 точки и голова разлика 28:10, а Аякс е с 24 точки и показатели 30:13. В последните си четири домакинства срещу амстердамския клуб Твенте е събрал седем от възможните 12 точки и е отбелязал поне два гола във всеки от тези мачове. Старши треньорът Джон ван ден Бром определи срещата като двубой между два равностойни отбора, които ще търсят победата.

ПСВ гостува на непобедения Камбюр

ПСВ излиза срещу СК Камбюр в 16:45 часа. Домакините са без загуба в седем поредни мача и могат за първи път в историята си да достигнат осем срещи без поражение в елита. Камбюр е десети с 15 точки, докато ПСВ заема третата позиция с 23.

Предизвикателството за ПСВ е сериозно и заради последните гостувания на отбора. Айндховенци са загубили последните си два мача извън дома в първенството. В същия час АЗ Алкмаар приема ФК Гронинген, а кръгът завършва с двубоя ФК Утрехт – НЕК Ниймеген от 20:00 часа.

След този кръг в Нидерландия предстои пауза за мачовете на националните отбори. Ередивизи се подновява на 21 ноември с НЕК Ниймеген – ПСВ, Фейенорд – Екселсиор и още срещи от 13-ия кръг.

Източници: vi.nl, oddswijzer.nl, footballwebpages.co.uk