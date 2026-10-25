Край с Карик в Манчестър Юнайтед? Разгромът от Борнемут разпали напрежението

Майкъл Карик е пред раздяла с Манчестър Юнайтед, но ръководството на клуба все още не е постигнало съгласие кой да го замени. Това твърди френският журналист Ромен Молина след загубата с 0:3 от Борнемут на „Олд Трафорд“ във Висшата лига.

Поражението засили натиска върху Карик, а призивите за уволнението му са станали по-силни. Според Молина обаче проблемът в Манчестър Юнайтед не се изчерпва с резултатите на терена. В публикация в социалната мрежа X той заявява: „Съдбата на Карик вече е решена, но ръководството не се разбра кой да го наследи.“

Разногласия за наследника

Твърдението сочи, че евентуалната раздяла с Карик е блокирана от липсата на единна позиция сред ръководителите на клуба. Молина посочва и групата INEOS, която участва в управлението на Манчестър Юнайтед, като заявява, че тя „продължава да повтаря едни и същи модели“.

Манчестър Юнайтед не е обявил официално решение за бъдещето на Карик, нито е посочил негов потенциален заместник. Затова информацията за раздялата остава твърдение на Молина, а не потвърдено от клуба назначение или уволнение.

Предстоят два мача за четири дни

Карик и Манчестър Юнайтед трябва да се изправят отново срещу Борнемут на 28 октомври в мач от Купата на лигата. Двубоят на „Олд Трафорд“ е насрочен за 20:45 часа българско време.

Три дни по-късно Юнайтед гостува на Челси във Висшата лига. Срещата е на 31 октомври от 13:30 часа българско време. На този етап клубът продължава без публично обявен наследник на Карик, докато въпросите около мениджърския пост остават нерешени.

Източници: goal.com