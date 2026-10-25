Байерн с важен успех въпреки кадровите проблеми

Байерн (Мюнхен) победи Фрайбург с 3:1 като гост в седмия кръг на Бундеслигата и прекъсна трудната седмица с важен успех. Дайо Упамекано откри резултата в 16-ата минута, Серж Гнабри удвои в 42-рата, Том Бишоф си отбеляза автогол в 82-рата, а Майкъл Олисе оформи крайния резултат в петата минута на добавеното време.

Байерн стигна до първия гол след бърза атака, при която Олисе изведе Упамекано зад защитата на домакините. Френският защитник остана сам срещу Мио Бакхаус и не пропусна. В 42-рата минута Натаниъл Браун подаде отляво към Гнабри, който стреля през краката на вратаря за 0:2.

Попадението беше специално за германския национал, тъй като стана негово 100-о в Бундеслигата. Бакхаус спаси няколко опасни удара след почивката, включително опити на Исмаел Сайбари и Натаниъл Браун, а Хари Кейн също не успя да се разпише.

Фрайбург се върна в мача в 82-рата минута. При центриране отляво Бишоф опита да изчисти топката, но я прати в собствената си врата. Домакините натиснаха в края, а Джорди Макенго, Игор Матанович и Матиас Гинтер имаха възможности за изравняване. Урбиг обаче се намеси решаващо.

В последните секунди Бакхаус излезе неразчетено, а Олисе се възползва и насочи топката в опразнената врата за 3:1. Срещата започна с кратко прекъсване заради димки и факли, запалени от привърженици на Фрайбург.

Байерн игра без няколко основни футболисти

Аарън Данкс води баварците вместо Венсан Компани, който е в болница, след като е припаднал на тренировъчната база на клуба в петък. Байерн беше без контузените Луис Диас, Ким Мин-Жае, Джамал Мусиала, Мануел Нойер и Александър Павлович. Йошуа Кимих също не игра във втори пореден мач заради смъртта на баща си.

Йонас Урбиг замени Нойер на вратата, а Конрад Лаймер започна в средата на терена. Победата продължи серията на Байерн срещу Фрайбург, който вече 20 поредни мача в Бундеслигата няма успех срещу баварския тим.