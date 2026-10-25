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Милан продължава без загуба в калчото: „росонерите“ победиха Удинезе

Милан продължава без загуба в калчото: „росонерите“ победиха Удинезе

25 Октомври, 2026 23:40 407 0

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Кристиан Пулишич и Омари Хътчинсън донесоха успеха с 2:0. Лука Модрич асистира за първия гол

Милан продължава без загуба в калчото: „росонерите“ победиха Удинезе - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Милан победи Удинезе с 2:0 като гост в осмия кръг на Серия А и продължи да няма загуба в италианското първенство. Кристиан Пулишич откри резултата още в шестата минута, а Омари Хътчинсън оформи крайния резултат в 65-ата минута.

Голът за 0:1 започна с извеждащ пас на Лука Модрич. Пулишич се възползва от пролука в защитата на домакините и преодоля Мадука Окойе. Малко след това американецът можеше да се превърне и в асистент, но Давиде Бартесаги стреля неточно.

Удинезе натисна след почивката

Домакините имаха своите възможности още през първата част. Майк Менян спаси удар на Кейнан Дейвис, а по-късно се намеси и при изстрели на Мергим Войвода и Йеспер Карлстрьом. Удинезе завърши полувремето с по-активни действия в предни позиции, но не успя да изравни.

След почивката тимът на Коста Руняич продължи да търси гол. Войвода стреля над вратата, а Дейвис не успя да преодолее Менян от малък ъгъл. Въпреки натиска на домакините Милан удвои преднината си в 65-ата минута. Хътчинсън се оказа на правилното място и изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата.

Милан пропусна да реши мача по-рано

Гонсало Рамош можеше да направи резултата 3:0 в 75-ата минута, но ударът му срещна напречната греда. В края на срещата Менян допусна колебание при воле на Дейвис, но успя да овладее топката преди ситуацията да стане опасна.

Лофтъс-Чийк също получи възможност да отбележи, но Окойе спаси удара му. Удинезе не намери отговор в оставащото време и Милан постигна победа след поражението с 0:3 от Борнемут в Лига Европа. Якуб Пьотровски започна като титуляр за домакините, а Валери Владимиров остана неизползвана резерва за Милан.


Италия
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