Кими Антонели триумфира в САЩ, но титлата ще почака

Кими Антонели с „Мерцедес“ спечели Гран при на САЩ във Формула 1, но ще трябва да изчака поне още едно състезание, за да си осигури първата световна титла в кариерата. Италианецът потегли от полпозишън на пистата в Остин и контролира състезанието до финала.

Антонели не даде възможност на Макс Ферстапен с „Ред Бул“ да го атакува в началото. Пилотът на „Мерцедес“ избра стратегия с едно спиране в бокса и стигна до деветата си победа през сезона.

Хамилтън и Ръсел отложиха решаването на титлата

Шарл Льоклер с „Ферари“ завърши втори, след като изпревари Ферстапен шест обиколки преди края. Нидерландецът остана трети, след като преди това спечели последните две състезания в Малайзия и Сингапур.

Льоклер и Ферстапен направиха по две спирания в бокса. Допълнителното посещение на питлейна им коства време, което двамата не успяха да наваксат в заключителната част на надпреварата.

Люис Хамилтън завърши четвърти, а съотборникът на Антонели в „Мерцедес“ Джордж Ръсел финишира осми. Тези резултати бяха достатъчни, за да не може италианецът да спечели титлата още в САЩ.

Две точки разделят Антонели от световната титла

След победата в Остин Антонели вече има 123 точки преднина пред Ръсел. За да си гарантира шампионата, той трябва да спечели само още две точки в следващото състезание, което означава най-малко девето място при обичайното разпределение на точките.

Следващият старт във Формула 1 е Гран при на Мексико. Там Антонели ще получи нова възможност да стане най-младият световен шампион в историята на шампионата на 20 години.

Източници: planetf1.com, elpais.com