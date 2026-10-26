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Флик след загубата от Реал: Не бяхме достатъчно свежи

Флик след загубата от Реал: Не бяхме достатъчно свежи

26 Октомври, 2026 03:18 666 0

  • ханзи флик-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • ел класико-
  • килийн мбапе

Треньорът на Барселона призна, че отборът е допуснал твърде много грешки при поражението с 1:2 в Ел Класико

Флик след загубата от Реал: Не бяхме достатъчно свежи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ханзи Флик призна, че Барселона не е била достатъчно свежа при загубата с 1:2 от Реал Мадрид в първото за сезона Ел Класико. Поражението на „Камп Ноу“ дойде след късен втори гол на Килиан Мбапе и остави каталунците с две поредни загуби след поражението с 2:4 от Пари Сен Жермен.

„Не бяхме достатъчно свежи, но това е нещо, което трябва да приемем. Пътуванията и мачовете на националните отбори са част от календара. Трябва да се концентрираме върху предстоящите срещи“, заяви Флик, цитиран от „Ел Паис“.

Мбапе реши дербито

Реал Мадрид поведе в 40-ата минута, когато Мбапе се възползва от грешка в отбраната на Барселона. Рафиня изравни в 60-ата минута след комбинация, започнала от Педри, но Мбапе отбеляза втория си гол в 86-ата минута и донесе победата на гостите.

Барселона владееше топката в 62 процента от времето и направи 640 подавания срещу 380 за Реал Мадрид. Въпреки това домакините не успяха да превърнат териториалното си предимство в достатъчно опасни положения.

„Като цяло не изиграхме добър мач. През първото полувреме не бяхме себе си, бяхме твърде бавни и допуснахме много нелепи загуби на топката. Това се наказва“, каза Педри.

Нови проблеми в защитата

Флик трябваше да направи принудителна промяна още през първото полувреме, след като Хави Еспарт напусна терена заради болки в десния крак. От „Кадена СЕР“ посочиха, че точната тежест на контузията все още не е известна.

Проблемът увеличава трудностите пред Барселона в защитата. Ерик Гарсия и Жул Кунде също са извън строя заради контузии, а Флик беше принуден да пренареди фланга с включването на Алехандро Балде.

Флик очаква реакция

Треньорът не отдаде поражението на съмнения в отбора, но призна, че след паузата за националните отбори футболистите му не са били на необходимото ниво.

„Тази загуба не ми създава съмнения. В големите мачове малките детайли са много важни, а този път те не бяха на наша страна“, каза Флик.

Успехът доближи Реал Мадрид на три точки от Барселона в класирането. Флик заяви, че най-важно за каталунците сега е да се възстановят, да анализират грешките си и да покажат реакция в следващите срещи.

Източници: elpais.com, cadenaser.com


Испания
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