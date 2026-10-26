Барселона счупи рекорд с билетите в Ел Класико

Барселона отчете рекордни приходи от продажбата на билети за неделното Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Камп Ноу“. Каталунският клуб е генерирал впечатляващите 19 105 768 евро, с което подобри досегашното си върхово постижение от 16,4 милиона евро, поставено през май.

Според информация на испанското издание „Мундо Депортиво“ срещата е била наблюдавана на живо от 60 055 зрители. За сравнение, при предишния двубой между двата гранда на стадиона са присъствали 62 213 души. Въпреки по-малкия брой фенове този път приходите са значително по-високи благодарение на увеличените цени на билетите и по-големия брой VIP места.

Средната цена на стандартен билет е достигнала 984 евро без включени данъци, което представлява увеличение с 10% спрямо миналия сезон. За привилегированите VIP места средната стойност е била още по-висока – 2727 евро.

Отчетените резултати показват и потенциала за допълнителен ръст на приходите, когато реконструкцията на „Камп Ноу“ бъде напълно завършена. Плановете предвиждат стадионът да разполага с капацитет от 104 600 места, включително 9500 VIP позиции. В момента броят на VIP местата е приблизително 5000.

По данни на клуба притежателите на абонаментни карти и членовете на Барселона са заели 86% от стандартния капацитет на съоръжението по време на дербито. Това допълва картината за огромния интерес към сблъсъка с големия съперник от Мадрид.

Финансовият успех не се ограничава единствено до билетите. Барселона отчете рекордни продажби и на клубни артикули на „Камп Ноу“. За първи път приходите от тази дейност надхвърлят 800 000 евро в рамките на два последователни дни.

Особено силен интерес е предизвикала специалната колекция, създадена в партньорство с американския рапър Tyler, the Creator. Тя е генерирала най-високите приходи сред всички колекции на клуба, разработени съвместно с известни личности и предлагани както във физическите магазини, така и в официалния онлайн магазин на Барселона.

Рекордните постъпления от Ел Класико и продажбите на артикули подчертават огромния търговски потенциал на каталунския клуб, особено с оглед на бъдещото увеличаване на капацитета и възможностите на обновения стадион.