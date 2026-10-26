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Лоши новини за Барселона! Шави Еспарт аут за почти два месеца след Ел Класико

Лоши новини за Барселона! Шави Еспарт аут за почти два месеца след Ел Класико

26 Октомври, 2026 19:12 545 3

  • барселона-
  • шави еспарт-
  • орелиен чуамени-
  • хвича кварацхелия

Младият универсален футболист на каталунците е получил контузия по време на снощното дерби

Лоши новини за Барселона! Шави Еспарт аут за почти два месеца след Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона ще бъде без Шави Еспарт в продължение на почти два месеца. Младият универсален футболист на каталунците е получил контузия по време на снощното дерби, след нарушение на Орелиен Чуамени през първото полувреме.

Инцидентът се случи в средата на първата част, а малко след това Еспарт не успя да продължи участието си в мача и беше заменен от Алехандро Балде.

Медицинските изследвания са установили травма на синдесмозата на десния глезен. Очаква се възстановяването на футболиста да продължи близо два месеца, което е сериозен удар за състава на Барселона.

Ситуацията придобива ироничен обрат заради случилото се само пет дни по-рано. Тогава Шави Еспарт участва в неволен сблъсък с Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, след който грузинският национал получи тежка контузия.

Кварацхелия е със скъсана предна кръстна връзка и според информацията ще пропусне остатъка от сезона. Така само в рамките на няколко дни Еспарт се оказа замесен в два инцидента с тежки последствия за футболистите.


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