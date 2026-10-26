Лоши новини за Барселона! Шави Еспарт аут за почти два месеца след Ел Класико

Барселона ще бъде без Шави Еспарт в продължение на почти два месеца. Младият универсален футболист на каталунците е получил контузия по време на снощното дерби, след нарушение на Орелиен Чуамени през първото полувреме.

Инцидентът се случи в средата на първата част, а малко след това Еспарт не успя да продължи участието си в мача и беше заменен от Алехандро Балде.

Медицинските изследвания са установили травма на синдесмозата на десния глезен. Очаква се възстановяването на футболиста да продължи близо два месеца, което е сериозен удар за състава на Барселона.

Ситуацията придобива ироничен обрат заради случилото се само пет дни по-рано. Тогава Шави Еспарт участва в неволен сблъсък с Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, след който грузинският национал получи тежка контузия.

Кварацхелия е със скъсана предна кръстна връзка и според информацията ще пропусне остатъка от сезона. Така само в рамките на няколко дни Еспарт се оказа замесен в два инцидента с тежки последствия за футболистите.