България U15 стартира с две победи на Световното първенство и фестивал на ФИФА

Националният отбор на България до 15 години започна с две победи участието си във FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 в Баку. Воденият от Петър Карачоров тим надделя над Шотландия с 3:2, а след това се наложи над Лесото с 5:1. Двата успеха изведоха „лъвчетата“ начело в група I с шест точки и голова разлика 8:3.



Иван Дедев завърши деня с четири попадения, включително хеттрик срещу Лесото. Иван Бичовски отбеляза два гола срещу Шотландия, а Георги Славчов и Йоан Йорданов също се разписаха във втория двубой.

България откри участието си със силно начало срещу Шотландия. Още във втората минута Бичовски даде преднина на националите, а в шестата Дедев удвои аванса. Шотландците намалиха чрез Рори Филипс в 13-ата минута и почивката дойде при 2:1 за българския отбор.

В 33-ата минута Бичовски отбеляза второто си попадение в срещата и възстанови преднината от два гола. Хенри Вераед намали на 2:3 в 37-ата, но България запази аванса си до края и спечели първите си три точки.

Вторият двубой започна с гол на Георги Славчов в седмата минута. Лесото отговори бързо и изравни чрез Матсоара Феко в десетата, но в 16-ата Иван Дедев отново изведе България напред. Така националите приключиха и първото полувреме на тази среща с преднина от 2:1.

След почивката българският тим добави още три попадения. Йоан Йорданов покачи на 3:1 в 32-ата минута, а Дедев се разписа в 36-ата и 40-ата, за да оформи своя хеттрик и крайното 5:1. В 38-ата минута Кананело Марабе от Лесото получи жълт картон.

За втория мач Петър Карачоров направи пет промени сред стартовите осем. На вратата започна Вилислав Цонев, а титулярни места получиха още Димитър Цуков, Теодор Матев, Даниел Рангелов и Йоан Йорданов. От започналите срещу Шотландия в стартовия състав останаха Галин Димитров, капитанът Борис Стефанов и Георги Славчов.

На 26 октомври България ще изиграе оставащите си два двубоя от първата фаза. Националите ще срещнат Габон от 10:45 ч., а след това ще се изправят срещу Латвия от 17:30 ч. Часовете са в българско време.

Българският тим е съставен от футболисти, родени през 2011 г. Срещите в турнира се провеждат във формат осем срещу осем, в две полувремена по 20 минути.

България срещу Шотландия: 1. Лука Маркес (В), 2. Румен Даскалов, 3. Галин Димитров, 5. Борис Стефанов (К), 6. Ник Георгиев, 8. Иван Дедев, 4. Георги Славчов, 11. Иван Бичовски.

Резерви: 12. Вилислав Цонев (В), 13. Димитър Цуков, 7. Теодор Матев, 10. Даниел Рангелов, 14. Емилиян Николов, 9. Йоан Йорданов.

България срещу Лесото: 12. Вилислав Цонев (В), 3. Галин Димитров, 5. Борис Стефанов (К), 13. Димитър Цуков, 7. Теодор Матев, 10. Даниел Рангелов, 4. Георги Славчов, 9. Йоан Йорданов.

Резерви: 1. Лука Маркес (В), 2. Румен Даскалов, 6. Ник Георгиев, 8. Иван Дедев, 14. Емилиян Николов, 11. Иван Бичовски.