ПСЖ победи Лион и еднолично оглави Лига 1

Пари Сен Жермен победи Олимпик Лион с 2:0 в последния мач от осмия кръг на Лига 1. Двубоят на „Парк де Пренс“ остана без голове до почивката, но домакините решиха срещата с две попадения през второто полувреме.

Сени Маюлу откри резултата в 72-рата минута с удар от границата на наказателното поле. Мика Годс се отчете с асистенцията, а в 84-тата минута самият той удвои преднината на ПСЖ след бърза контраатака и подаване на Куентин Нджанту.

ПСЖ завърши мача с 68 процента владение на топката и 17 удара към вратата на Лион, докато гостите отправиха шест. Победата донесе на парижани 17 точки и еднолично първо място в класирането. Олимпик Лион остана с 14 точки.