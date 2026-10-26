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ПСЖ победи Лион и еднолично оглави Лига 1

ПСЖ победи Лион и еднолично оглави Лига 1

26 Октомври, 2026 23:22 378 0

  • пари сен жермен-
  • олимпик лион-
  • лига 1-
  • сени маюлу-
  • мика годс

Сени Маюлу и Мика Годс вкараха головете за парижани след почивката

ПСЖ победи Лион и еднолично оглави Лига 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен победи Олимпик Лион с 2:0 в последния мач от осмия кръг на Лига 1. Двубоят на „Парк де Пренс“ остана без голове до почивката, но домакините решиха срещата с две попадения през второто полувреме.

Сени Маюлу откри резултата в 72-рата минута с удар от границата на наказателното поле. Мика Годс се отчете с асистенцията, а в 84-тата минута самият той удвои преднината на ПСЖ след бърза контраатака и подаване на Куентин Нджанту.

ПСЖ завърши мача с 68 процента владение на топката и 17 удара към вратата на Лион, докато гостите отправиха шест. Победата донесе на парижани 17 точки и еднолично първо място в класирането. Олимпик Лион остана с 14 точки.


Франция
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