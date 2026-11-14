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Треньорска въртележка в Ланс: назначиха трети наставник от началото на сезона

Треньорска въртележка в Ланс: назначиха трети наставник от началото на сезона

14 Ноември, 2026 12:49 42 0

  • ланс-
  • дидие дигар-
  • лига 1-
  • шампионска лига-
  • треньорска смяна

40-годишният французин подписа договор до лятото на 2028 година и поема тима след раздялата с Яник Каюзак

Треньорска въртележка в Ланс: назначиха трети наставник от началото на сезона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ланс официално назначи Дидие Дигар за старши треньор на първия отбор. 40-годишният французин подписа договор до лятото на 2028 година и ще поеме действащия вицешампион на Франция след раздялата с Яник Каюзак.

Дигар напусна Льо Авър, където прекара повече от две години. Преди това той натрупа опит в Ница, където е работил с юношеските и дублиращия отбор, а впоследствие е бил и временен наставник на представителния състав.

От Ланс посочиха, че са избрали французина заради способността му да обединява футболистите, да развива съставите и да постига резултати в сложни ситуации. В клубното съобщение се подчертава, че методът му на управление се основава на „изслушване, взискателност и колективно осмисляне“.

Трети треньор за десет мача

Назначението превръща Дигар в третия треньор на Ланс от началото на сезона. Пиер Саж напусна през лятото, а негов наследник стана Дино Топмьолер. Германецът обаче беше уволнен след едва шест мача.

След това начело застана Яник Каюзак, който остана на поста само девет срещи. Така Ланс стигна до нова треньорска промяна в началото на кампанията.

Позицията на Ланс във Франция и Европа

Ланс заема 11-ото място в Лига 1 с 13 точки. Тимът има четири победи, едно равенство и пет загуби.

В Шампионската лига френският клуб е на 33-тата позиция с три точки след една победа и три поражения. Дидие Дигар ще трябва да стабилизира отбора едновременно във вътрешното първенство и в европейския турнир.


Франция
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