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Новите шефове на Левски все още не са вписани, причините са няколко и не са в “сините”

Новите шефове на Левски все още не са вписани, причините са няколко и не са в “сините”

27 Октомври, 2026 13:59 608 4

  • левски-
  • футбол-
  • съвет на директорите

Надзорният и Управителният съвет бяха разпуснати и на тяхно място бе създаден Съвет на директорите

Новите шефове на Левски все още не са вписани, причините са няколко и не са в “сините” - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На 24 септември Левски подаде заявление до Търговския регистър за вписване на промените в ръководството на клуба, но месец по-късно те официално не са факт. Припомняме, че “сините” минаха от двустепенно към едностепенно управление. Т.е. Надзорният и Управителният съвет бяха разпуснати и на тяхно място бе създаден Съвет на директорите. В него влязоха Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудиу Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.

Въпросният СД обаче не може официално да стъпи в длъжност, защото все още не е вписан в регистъра.

Причините не са свързани с някаква допусната неточност от страна на Левски, а чисто бюрократични.

Една от тях е приемането на еврото. Заради него ТР е залят от молби на фирми за превалутиране на капитала. Друга е свързана с финансовите отчети на дружествата, които са задръстили общия поток.

Това е довело до забавяния на вписванията с над месец и не е ясно кога нещата ще се нормализират.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МЪНИ МЪНИ. И ТЪПИ

    1 2 Отговор
    НЕДОМЛЪВКИ. А НАШ ТУУУПКО КУПИЛИ СЪС ШИШКО ТИТЛАТА КОЛКОТО ПОМОГНАХА ДВАЖ СЪС ТУУЛУУПО ЛЪЖЛИВО НАТЪКМВНО И НАЛОЖЕНО ДЕСПОТИЧНО ЩЕ ИМ ИЗИГРАЕ ШЕГИЧКА ИГРИЧКА. И СЕГА НЕКОЙ КАЖЕ ТЕЗИ У УПРАВАТА ЛЕГИТИМНОСТ ИМАТ ЛИ. И ТАНАС БОРЧЕ И КОСТАДИНКА КОЙ КОЙ ИМ ПЛАЩА. ТАНАС ПОЧЕТЕН ИЛИ НЕ ПОЧТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ Е. АКО ВЪВ СЕМЕЙСТВО ЕДНО ПОЧТЕНО ИМА ТАКИВА НЕРАЗБОРИИ ТО ПРЕСТАВА ДА СЪЩЕСТВУВА.

    14:21 27.10.2026

  • 2 Ш и з офен 1914

    2 1 Отговор
    Дядо беше от "Пощенец"
    Баща ми беше от "Динамо"
    Аз се чудя кои да припозня

    Коментиран от #3, #4

    14:53 27.10.2026

  • 3 да много

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ш и з офен 1914":

    им е мъка на цолчето драгойчева пощальоните ... особено за новия стадион

    14:57 27.10.2026

  • 4 Хамрун

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ш и з офен 1914":

    Отивай на "Бостан арена", но си носи чадър и дъждобран, че няма козирка

    15:01 27.10.2026

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