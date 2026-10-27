Новите шефове на Левски все още не са вписани, причините са няколко и не са в “сините”

На 24 септември Левски подаде заявление до Търговския регистър за вписване на промените в ръководството на клуба, но месец по-късно те официално не са факт. Припомняме, че “сините” минаха от двустепенно към едностепенно управление. Т.е. Надзорният и Управителният съвет бяха разпуснати и на тяхно място бе създаден Съвет на директорите. В него влязоха Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудиу Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери.
Въпросният СД обаче не може официално да стъпи в длъжност, защото все още не е вписан в регистъра.
Причините не са свързани с някаква допусната неточност от страна на Левски, а чисто бюрократични.
Една от тях е приемането на еврото. Заради него ТР е залят от молби на фирми за превалутиране на капитала. Друга е свързана с финансовите отчети на дружествата, които са задръстили общия поток.
Това е довело до забавяния на вписванията с над месец и не е ясно кога нещата ще се нормализират.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МЪНИ МЪНИ. И ТЪПИ
14:21 27.10.2026
2 Ш и з офен 1914
Баща ми беше от "Динамо"
Аз се чудя кои да припозня
Коментиран от #3, #4
14:53 27.10.2026
3 да много
До коментар #2 от "Ш и з офен 1914":им е мъка на цолчето драгойчева пощальоните ... особено за новия стадион
14:57 27.10.2026
4 Хамрун
До коментар #2 от "Ш и з офен 1914":Отивай на "Бостан арена", но си носи чадър и дъждобран, че няма козирка
15:01 27.10.2026