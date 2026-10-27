Семен Новиков: „Вече съм по-спокоен, че златото е при мен“

Българският национал Семен Новиков сбъдна една от най-големите си цели в борбата, след като спечели световната титла в категория до 87 килограма в класическия стил. Олимпийският шампион от Париж 2024 триумфира на финала срещу иранеца Алиреза Мохмадипиани с категоричното 4:0, повтаряйки успеха си срещу същия съперник от Игрите във френската столица.

След решителната схватка Новиков призна, че изпитва облекчение, след като вече е завоювал единственото отличие, което липсваше в колекцията му. Българският борец разкри, че основната му тактика е била да поеме инициативата и да наложи натиска си върху противника.

„Чувствам се добре. Нямам повече думи, с които да опиша това усещане. Планът ни беше да вървим напред. Два пъти бях световен шампион до 23 години, но хората ми казваха, че трябва да премахна тези думи от титлата. Сега вече имам и световно злато при мъжете“, сподели шампионът пред БНТ.

Новиков обърна внимание и на предизвикателствата, които очакват българския отбор през следващия сезон. Според него основният приоритет ще бъде спечелването на олимпийски квоти, като изрази надежда проблемите и конфликтите във федерацията да останат в миналото.

„Следващата година ще бъде много важна. Надявам се трудностите и конфликтите във федерацията да останат в тази година. Вярвам, че догодина ще спечелим повече квоти за олимпийските игри“, заяви той.

През настоящата година националът добави към успехите си сребърен медал от европейското първенство и световната титла. Въпреки впечатляващите резултати обаче, амбициите му остават високи и той не крие, че иска да продължи да се развива.

„Трябва само злато. Не съм доволен и имам още много работа. Не е толкова трудно да спечелиш, колкото да останеш на върха. Сега съм по-спокоен, защото световното злато вече е при мен. Догодина няма да ми се налага да преследвам световната титла на всяка цена – ще ми трябва медал, който да осигури участие на олимпийските игри“, обясни Новиков.

Световният шампион изрази благодарност към новото ръководство на Българската федерация по борба и към своя клуб ЦСКА, като подчерта, че отборът разполага с потенциал да постигне още значими успехи. Той похвали и условията за подготовка в столичния клуб.

Най-емоционалната част от признанието му беше посветена на неговия баща, който наскоро отпразнува своя 60-годишен юбилей.

„Искам да благодаря на новото ръководство на федерацията. Нашият отбор не е слаб и вече го доказахме. Ще го покажем още много пъти. В ЦСКА имаме най-добрите условия. Посвещавам този медал на баща си, който преди два дни навърши 60 години. Обещах му, че ще му поднеса подарък два дни по-късно. Благодаря на всички българи, които ме подкрепят. Продължаваме напред и няма да спираме“, завърши Новиков.