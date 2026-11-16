Два морски руски дрона са ударили кораба BETUL 8 край Калиакра

Два морски руски дрона са ударили товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море край нос Калиакра. Плавателният съд се е преобърнал и потъва, съобщи Novini.bg. Към момента на сигнала корабът все още е оставал на повърхността.

Марчела Абрашева: Между властта и опозицията няма диалог

Между управляващите и опозицията не тече реален политически диалог, а поведението на парламентарното мнозинство ще покаже дали властта е готова да чува критиките срещу себе си. Това е позицията, изразена от социолога Марчела Абрашева в коментар за работата на новото управление.

Николай Милков е избран за посланик на България в САЩ

Николай Милков е избран за нов посланик на България в Съединените щати, съобщават няколко медии, позовавайки се на източници от Министерството на външните работи и президентската институция. Кандидатурата му е съгласувана, но официалното назначаване във Вашингтон все още предстои.

Велислава Делчева: Извинението на премиера беше неочаквано

„Извинението на премиера беше доста неочаквано“. Така омбудсманът Велислава Делчева коментира публичната реакция на Румен Радев след напрежението около предложенията за промени в Закона за личната помощ.

Добри Митрев: При „свръхзагуба“ държавата ще помага ли?

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев определи проектобюджета за 2027 г. като „отрезвяващ“, но разкритикува идеята за данък „свръхпечалба“. В интервю за Нова нюз той заяви, че план-сметката не е идеална, но наследеният бюджетен дефицит ограничава възможностите на правителството.

Вулджев: Липсва ясен план за реформата в Бюджет 2027

Липсва конкретен план как ще бъде проведена административната реформа и как ще бъдат ограничени разходите в проекта за държавния бюджет за 2027 г. Това заяви икономистът Георги Вулджев в предаването „Лице в лице“ по bTV. Кузман Илиев също определи планираните съкращения в централната администрация като недостатъчни.

Костадин Костадинов: Крушари не заслужава името му да бъде повече свързвано с Ивайло Мирчев

Онзи ден се видях случайно с кмета на Крушари.

Искат среща с Терзиев за автобусите втора ръка от Виена

Екипът „ИБИС техници-София“ настоява за среща със столичния кмет Васил Терзиев заради технически проблеми с информационните системи на 42 употребявани автобуса Mercedes-Benz, доставени от Виена. Първите 25 превозни средства се очаква да бъдат предадени на Столичната община в близките дни, а до края на 2026 г. трябва да започнат работа по линии 94, 204 и 280.

Учителските заплати растат със 7,5%, СБУ заплаши с протест

Учителските заплати ще се увеличат със 7,5 процента от 1 януари 2027 г., а не с първоначално обсъжданите 10 процента. Това съобщи председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в Бургас. Проектът за държавния бюджет за 2027 г. беше одобрен от правителството и внесен в Народното събрание.

МОН решава съдбата на училището в Бояново

Министерството на образованието и науката започна пълна проверка в училището в село Бояново, област Ямбол, след репортаж на NOVA за значително разминаване между броя на записаните и реално присъстващите ученици. При посещение на заместник-министъра на образованието Таня Панчева в учебното заведение са били установени 40 ученици при 130 деца по списък.

Северозападна България е №1 по жертви на пътя в ЕС

Северозападна България е регионът с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз. През 2024 г. там са отчетени 148 загинали на милион жители, докато средният показател за ЕС е 45 на милион.

Абровски: Проектирането за ремонта на „Огоста“ ще е през 2027 г

Проектирането за основния ремонт на язовир „Огоста“ ще бъде направено през 2027 г., заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Съоръжението край Монтана е в неизправно, частично работоспособно състояние, а ремонтът му се бави от години.

Божилов: България изостава с модернизацията на армията

България продължава да изостава с модернизацията на въоръжените си сили, въпреки планираното увеличение на бюджета за отбрана. Това заяви председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на NOVA NEWS.

Ивайло Мирчев: Трябва да установим в българския и в европейския парламент каква е ролята на ДАНС по случая с Ива Михайлова

Аз и Божидар Божанов бяхме потърсени от ютюбъра Станислав Цанов, който каза, че има доста притеснителна информация за влиянието на ДАНС върху Ива Михайлова - за заплахи, че ще ѝ бъде спряна рехабилитацията и за това при кого, в коя медия тя да се появава. Нашата работа като съпредседатели на “Да, България” е в политически план е да установим дали има нерегламентирано влияние на ДАНС. Няма никакво съмнение, че в годините ДАНС са прекрачвали границата, както от техни екипи, така и от зам.-председатели. Но когато става дума за човешки живот и за скандал, който има потенциал да излезе извън границите на България, беше важно да се установи истината за влиянието на ДАНС. Затова ще искаме временна парламентарна комисия, изслушване в комисии и в пленарна зала, ще се обърнем и към Европейския парламент чрез нашите евродепутати, защото в нашия парламент практиката е такива изслушвания да няма - управляващите блокират исканията за тях със своите 131 гласа. Това каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Дарик кафе” по Дарик радио.

България планира да купи 57 гаубици „Сезар“ от Франция

България планира да придобие 57 самоходни гаубици „Сезар“ с калибър 155 мм от Франция. Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проекта, който включва още боеприпаси и спомагателно оборудване за Сухопътните войски.

Всички 12 души от екипажа на товарния кораб BETUL 8 са успешно евакуирани

Всичките 12 души са успешно евакуирани и качени на борда на вертолет, който се отправя към Морска вертолетна авиобаза “Чайка”. Екипи на ГД „Гранична полиция“ и Центъра за спешна медицинска помощ ще поемат моряците.

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентската администрация

Вицеадмирал Митко Петев напуска президентската администрация, където заема поста съветник по национална сигурност на президента Илияна Йотова. Причина за оттеглянето му не е посочена. Петев е и представител на държавния глава в Съвета по сигурността към Министерския съвет, съобщи БГНЕС.

Инфлацията през октомври достигна 1,2%

Месечната инфлация през октомври 2026 г. е 1,2%, а годишната достига 6%, съобщи Националният статистически институт. Данните са изчислени чрез индекса на потребителските цени, като месечното изменение сравнява октомври с предходния месец, а годишното – октомври 2026 г. с октомври 2025 г.

Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона на Черно море

В Морския спасителен координационен център – Варна в 9:15 ч. е получен сигнал за бедствие от екипажа на товарния кораб BETUL 8 в българската изключителна икономическа зона на Черно море, на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра. В сигнала е съобщено, че корабът потъва.