Спортът по ТВ в сряда (28 октомври)

Хулио Веласкес: Представянето ни през сезона е невероятно, но когато не побеждаваме, виновният съм аз

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не остана доволен от представянето на отбора си при равенството 1:1 с Арда в Кърджали в последния двубой от ...