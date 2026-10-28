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Спортът по ТВ в сряда (28 октомври)

Спортът по ТВ в сряда (28 октомври)

28 Октомври, 2026 06:13 618 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (28 октомври) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Детройт Пистънс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Кашима Антлърс" - "Поханг Стийлърс"
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Падерборн" - "Щутгарт"
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Борнемут" - "Астън Вила"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Ню Джърси Девълс"
19:30 Футбол: Серия А, "Венеция" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Монца" - "Наполи"

Евроспорт 1

09:30 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Италия - Германия
20:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Острава, Германия - Нидерландия

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Гамба Осака" - "Бурирам Юнайтед"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Виетел" - "Сеул"
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Динамо" (Дрезден) - "Шалке 04"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Байерн" (Мюнхен) - "Магдебург"

Ринг

13:00 Вдигане на тежести: СП в Нинбо, мъже 65 кг

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Даниел Мерида - Даниил Медведев
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Лоренцо Музети - Франсис Тиафоу
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Юрий Родионов - Николоз Басилашвили
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Лърнър Тиен - Алекс де Минор

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Нуно Боржеш - Каспер Рууд
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Новак Джокович - Юго Умбер
19:30 Футбол: Серия А, "Милан" - "Болоня"
21:45 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Ювентус"

БНТ 3

15:00 Борба: СП в Астана, жени, финали
19:00 Баскетбол: Купа на ФИБА Европа, "Локомотив" (Пловдив) - "Фрибур Олимпик"

Диема спорт

18:00 Футбол: Втора лига, "Фратрия" - "Монтана"
21:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Манчестър Сити" - "Брайтън"

Макс спорт 4

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Марица" (Пловдив) - "Херцег Нови"

Max One

19:30 Баскетбол: Евролига, "Бешикташ" - "Олимпиакос"

Диема спорт 2

19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Фрайбург" - "Волфсбург"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Ливърпул" - "Челси"


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