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Бащата на Ламин Ямал сътвори два скандала след церемонията за "Златната топка"

Бащата на Ламин Ямал сътвори два скандала след церемонията за "Златната топка"

28 Октомври, 2026 14:29 882 11

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  • футбол-
  • златната топка-
  • церемония-
  • скандал-
  • мунир насрауи

Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица

Бащата на Ламин Ямал сътвори два скандала след церемонията за "Златната топка" - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бащата на футболиста на Барселона Ламин Ямал - Мунир Насрауи, се оказа в центъра на два скандала в рамките на броени часове. След конфликт с оператор в Лондон по време на церемонията за „Златната топка“, той е предизвикал сериозен инцидент и на летището в Барселона, съобщава испанското издание “El Español”.

Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица. Причината била оставено на неподходящо място яке, за което жената му направила забележка. Вместо да се съобрази с нея, бащата на Ямал реагирал агресивно. Между двамата възникнала словесна разправия, при която, според публикацията, Насрауи наплюл служителката в лицето.Бащата на Ламин Ямал сътвори скандал след церемонията за "Златната топка"

Един от посетителите на летището се намесил в защита на жената, но това допълнително изострило ситуацията. Насрауи грабнал стол и направил опит да го хвърли по мъжа.

Това не е единственият инцидент с участието на бащата на испанския национал през последните дни. Малко по-рано той се забърка в друга неприятна ситуация пред театър „Лондон Паладиум“, където се проведе церемонията по връчването на „Златната топка“.

След края на събитието Насрауи стоял пред сградата с цигара в ръка и държал трофея „Копа“, спечелен от сина му. Към него се приближил оператор на руска делегация, който искал да го поздрави и да го заснеме с телефона си. Реакцията на Насрауи обаче била изключително остра. Той направил агресивно движение към оператора и едва не избил смартфона от ръцете му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 батвесо

    8 0 Отговор
    Тая фамилия доста му отива на изцепките.

    14:34 28.10.2026

  • 2 Е, така са

    6 0 Отговор
    афро-испанците. Имат гореща кръв

    Коментиран от #5

    14:36 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя не знае къде се намира,

    3 0 Отговор
    вечно е пиян

    14:40 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жорко

    2 0 Отговор
    Ами,така е,от колко време е в Испания,а нищо не е прихванал като възпитание, срам за него, с най-вече синът му ще се чувства зле.

    14:58 28.10.2026

  • 10 пази боже сляпо да прогледне

    3 0 Отговор
    с парите и славата на сина си тръгнал да парадира и да прави изцепки ала всички сте ми длъжни, ако не беше сина му кои щеше да го познава и да се съобразява с някакъв емигрант от Африка, двоен аршин, наскоро армията и полицията изгониха като мръсни котета всички емигранти от анклава Сеута, но явно като си баща на Ламин Ямал ще се съобразяваме във всичко.

    14:59 28.10.2026

  • 11 Тези

    0 0 Отговор
    от боята ,са си по скандалите! Все пак са негамЮтни!

    15:12 28.10.2026

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