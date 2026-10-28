Бащата на Ламин Ямал сътвори два скандала след церемонията за "Златната топка"

Бащата на футболиста на Барселона Ламин Ямал - Мунир Насрауи, се оказа в центъра на два скандала в рамките на броени часове. След конфликт с оператор в Лондон по време на церемонията за „Златната топка“, той е предизвикал сериозен инцидент и на летището в Барселона, съобщава испанското издание “El Español”.
Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица. Причината била оставено на неподходящо място яке, за което жената му направила забележка. Вместо да се съобрази с нея, бащата на Ямал реагирал агресивно. Между двамата възникнала словесна разправия, при която, според публикацията, Насрауи наплюл служителката в лицето.Бащата на Ламин Ямал сътвори скандал след церемонията за "Златната топка"
Един от посетителите на летището се намесил в защита на жената, но това допълнително изострило ситуацията. Насрауи грабнал стол и направил опит да го хвърли по мъжа.
Това не е единственият инцидент с участието на бащата на испанския национал през последните дни. Малко по-рано той се забърка в друга неприятна ситуация пред театър „Лондон Паладиум“, където се проведе церемонията по връчването на „Златната топка“.
След края на събитието Насрауи стоял пред сградата с цигара в ръка и държал трофея „Копа“, спечелен от сина му. Към него се приближил оператор на руска делегация, който искал да го поздрави и да го заснеме с телефона си. Реакцията на Насрауи обаче била изключително остра. Той направил агресивно движение към оператора и едва не избил смартфона от ръцете му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 батвесо
14:34 28.10.2026
2 Е, така са
Коментиран от #5
14:36 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тоя не знае къде се намира,
14:40 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жорко
14:58 28.10.2026
10 пази боже сляпо да прогледне
14:59 28.10.2026
11 Тези
15:12 28.10.2026