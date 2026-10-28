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Националният отбор до 15 години отстъпи на Еквадор след дузпи на Световното първенство и фестивал на ФИФА

Националният отбор до 15 години отстъпи на Еквадор след дузпи на Световното първенство и фестивал на ФИФА

28 Октомври, 2026 15:57 418 0

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България продължава надпреварата в ниво А с двубои за разпределение на местата от 17-о до 32-ро

Националният отбор до 15 години отстъпи на Еквадор след дузпи на Световното първенство и фестивал на ФИФА - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България до 15 години отстъпи на Еквадор след изпълнение на дузпи в 1/16-финалите на Световното първенство и фестивал на ФИФА в Баку. Редовното време завърши при 1:1, а попадението за състава на Петър Карачоров отбеляза Даниел Рангелов.

Българските футболисти изиграха силен двубой и бяха по-добрият отбор на терена. Националите създадоха редица положения пред противниковата врата, а при една от възможностите гредата спря пътя на топката към мрежата. Въпреки показаното превъзходство нашият тим не успя да стигне до победен гол и изходът от срещата беше решен с дузпи, при които Еквадор се наложи.

След четирите поредни победи в груповата фаза България приключи участието си в потока за титлата, но продължава надпреварата в ниво А с двубои за разпределение на местата от 17-о до 32-ро.

Следващият съперник на националите е Уелс, който също отстъпи след дузпи в срещата си с Испания. Осминафиналът в този поток е днес, 28 октомври, от 18:45 ч. българско време на терен 4B в комплекса „Ховсан“.

Стартов състав България U15: 1. Лука Маркес (В), 2. Румен Даскалов, 3. Галин Димитров, 5. Борис Стефанов (К), 6. Ник Георгиев, 8. Иван Дедев, 9. Йоан Йорданов, 10. Даниел Рангелов.

Резерви: 4. Георги Славчов, 7. Теодор Матев, 11. Иван Бичовски, 12. Вилислав Цонев (В), 13. Димитър Цуков, 14. Емилиян Николов.


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