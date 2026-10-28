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Гути заподозря нагласен избор за „Златната топка“: Невероятно съвпадение!

Гути заподозря нагласен избор за „Златната топка“: Невероятно съвпадение!

28 Октомври, 2026 16:16 1 227 6

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  • байерн мюнхен-
  • килиан мбапе-
  • ламин ямал-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • испания-
  • англия

Така бившият играч на Реал Мадрид постави под съмнение резултата от гласуването

Гути заподозря нагласен избор за „Златната топка“: Невероятно съвпадение! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Реал Мадрид Гути отправи сериозни съмнения относно избора на Хари Кейн за носител на „Златната топка“. Бившият испански национал изрази мнение, че резултатът може да е бил предварително предопределен, като обърна внимание на факта, че церемонията се е състояла в Лондон – родния град на английския нападател.

Голмайсторът на Байерн Мюнхен направи впечатляващ сезон през 2025/2026 година, като отбеляза общо 73 попадения за клуба и националния отбор. Според посочените данни единственият футболист с по-добро постижение в рамките на един сезон остава Лионел Меси, който реализира 82 гола през кампанията 2011/2012, когато също спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Гути обаче постави под въпрос обстоятелствата около тазгодишния избор. Според него съвпадението между мястото на церемонията и произхода на победителя поражда съмнения относно начина, по който е била определена наградата.

„Просто така се случи, че за 70-ата годишнина преместиха церемонията в Лондон и наградата отиде при човек от Лондон... Невероятно съвпадение. Изглежда доста нагласено“, заяви бившият полузащитник на Реал Мадрид.

Испанецът допълни, че от няколко години има подобни съмнения относно избора за „Златната топка“. Той обърна внимание и на реакцията на Кейн в момента, когато бе обявено името на победителя.

По думите на Гути изражението на английския нападател не показвало увереността на човек, който е очаквал да спечели отличието. Според бившия футболист Кейн вероятно е смятал, че наградата ще отиде при Килиан Мбапе или Ламин Ямал.

„Просто вижте лицето му. Не реагираш така, когато ти връчват „Златната топка“ или когато си убеден, че я заслужаваш“, коментира Гути.

Така бившият играч на „кралския клуб“ постави под съмнение резултата от гласуването, макар че изказването му представлява лично мнение, а не доказателство за манипулация на избора.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петър Христов

    4 3 Отговор
    Нагласено е, та чак дрънка!

    Коментиран от #4

    16:40 28.10.2026

  • 3 Математик

    3 3 Отговор
    Гути
    Първо се научи да смяташ

    16:59 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 12345

    0 0 Отговор
    КОЙ е тоз юнак. Много е тъпоъгълен. По неговата футболноумствена логика - когато церемонията е в Париж - все франсета трябва да са победители. Не разбира ли, че Кейн е скромен и не е тикток манияк като МБапе и най-вече Ямал и Роналдо (Кристияно), а не Феномена.

    22:07 28.10.2026

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