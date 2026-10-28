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Еспаньол официално назначи Едер Сарабия за старши треньор до лятото на 2028 година

Еспаньол официално назначи Едер Сарабия за старши треньор до лятото на 2028 година

28 Октомври, 2026 22:14 367 0

  • еспаньол-
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  • ла лига-
  • кике сетиен-
  • треньорски назначения

В неговия щаб ще влязат Джон Лопес, Джон Морено, Айтор Унсуе и Алваро Гонсалес

Еспаньол официално назначи Едер Сарабия за старши треньор до лятото на 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Еспаньол обяви официално, че Едер Сарабия е новият наставник на представителния тим на каталунския клуб. Специалистът е подписал договор, който ще го задържи на поста до 30 юни 2028 година.

Роденият на 27 септември 1980 г. в Билбао треньор започва професионалния си път в школата на Данок Бат, а впоследствие трупа опит и в академията на Виляреал.

Сарабия постепенно се утвърждава в професионалния футбол като част от треньорския екип на Кике Сетиен. Двамата работят заедно в Лас Палмас, Реал Бетис и Барселона, преди Сарабия да поеме самостоятелни ангажименти начело на ФК Андора и Елче.

Новият старши треньор няма да пристигне сам в каталунския клуб. В неговия щаб ще влязат Джон Лопес, Джон Морено, Айтор Унсуе и Алваро Гонсалес. Сред хората, които се завръщат в Еспаньол, е и бивш футболист на тима от Кантабрия, записал 82 мача с екипа на каталунците.


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