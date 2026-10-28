Еспаньол официално назначи Едер Сарабия за старши треньор до лятото на 2028 година

Еспаньол обяви официално, че Едер Сарабия е новият наставник на представителния тим на каталунския клуб. Специалистът е подписал договор, който ще го задържи на поста до 30 юни 2028 година.

Роденият на 27 септември 1980 г. в Билбао треньор започва професионалния си път в школата на Данок Бат, а впоследствие трупа опит и в академията на Виляреал.

Сарабия постепенно се утвърждава в професионалния футбол като част от треньорския екип на Кике Сетиен. Двамата работят заедно в Лас Палмас, Реал Бетис и Барселона, преди Сарабия да поеме самостоятелни ангажименти начело на ФК Андора и Елче.

Новият старши треньор няма да пристигне сам в каталунския клуб. В неговия щаб ще влязат Джон Лопес, Джон Морено, Айтор Унсуе и Алваро Гонсалес. Сред хората, които се завръщат в Еспаньол, е и бивш футболист на тима от Кантабрия, записал 82 мача с екипа на каталунците.