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Неймар отнесе тежко наказание! Пропуска три мача на Сантос заради правилото „Винисиус“

Неймар отнесе тежко наказание! Пропуска три мача на Сантос заради правилото „Винисиус“

28 Октомври, 2026 20:53 454 0

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Нападателят беше наказан след инцидент в двубоя срещу Баия

Неймар отнесе тежко наказание! Пропуска три мача на Сантос заради правилото „Винисиус“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездата на Сантос Неймар няма да може да помогне на своя отбор в следващите три срещи от бразилското първенство. Нападателят беше наказан след инцидент в двубоя срещу Баия, завършил при равенство 1:1, а случаят е свързан с правилото, известно като „Винисиус“.

34-годишният бразилец получи директен червен картон в 78-ата минута на срещата. До решението се стигна след намесата на системата за видеоповторения ВАР, след като Неймар прикри устата си по време на разгорещен спор с футболиста на съперника Родриго Нестор.

Правилото „Винисиус“, наречено на името на сънародника му от Реал Мадрид, е свързано с поведението на играчите, които прикриват устата си по време на разговори или конфликти на терена.

Дисциплинарната комисия наложи на бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен наказание от два мача заради инцидента. Към тях се добавя още една среща заради натрупани жълти картони. Неймар вече беше получил официално предупреждение по-рано в двубоя с Баия.

Така нападателят ще пропусне предстоящите шампионатни срещи на Сантос срещу Палмейрас, РБ Брагантино и Коритиба. Санкцията идва в решаващата част от сезона и ограничава възможностите му да помогне на отбора в заключителните кръгове.

Според предоставената информация Неймар ще може да се завърне за последните три мача на Сантос в първенството.

Въпреки пропуснатите срещи бразилецът има добри индивидуални показатели през кампанията. Той е записал 15 мача в елита, в които е отбелязал осем гола и е направил три асистенции.


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