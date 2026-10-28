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Москва въоръжава Етиопия: първите Су-35 са доставени, очакват се и С-400

Москва въоръжава Етиопия: първите Су-35 са доставени, очакват се и С-400

28 Октомври, 2026 22:20 604 17

  • етиопия-
  • русия-
  • су-35-
  • с-400-
  • тигре

Адис Абеба ще разполага общо с 12 изтребителя Су-35, а Москва трябва да достави и четири батареи от системата за противовъздушна отбрана С-400

Москва въоръжава Етиопия: първите Су-35 са доставени, очакват се и С-400 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Етиопия е получила първата партида руски изтребители Су-35, а по-късно очаква от Москва и доставка на четири батареи от системата за противовъздушна отбрана С-400. Това съобщи премиерът Абий Ахмед, който представи сделката като важна стъпка за укрепване на националната сигурност.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Абий заяви, че придобиването ще засили способността на страната „да възпира изпреварващо евентуална агресия“. По думите му руският президент Владимир Путин е съдействал първата доставка да бъде извършена една година преди предвидения срок.

Етиопският премиер уточни, че страната ще получи общо 12 изтребителя Су-35 и четири батареи от зенитно-ракетните комплекси С-400. Той не разкри стойността на споразумението, нито посочи къде ще бъдат разположени самолетите и системите за противовъздушна отбрана.

Руската държавна компания за износ на оръжие „Рособоронекспорт“ потвърди пред Ройтерс, че първата партида е доставена на етиопските военновъздушни сили. Компанията уточни, че тя включва два самолета Су-35, но не предостави други подробности по сделката.

Доставката идва на фона на нови боеве в Тигре

Военното споразумение беше обявено в момент, когато Етиопия е изправена пред нови предизвикателства пред сигурността. В северния регион Тигре през септември бунтовнически съюз започна настъпление срещу правителствените сили, с което отново беше разпален конфликтът, воден между 2020 и 2022 г.

При предишните бойни действия загинаха стотици хиляди хора. Въздушната мощ на Етиопия, включително широкото използване на дронове чуждо производство, помогна на правителствените сили да променят хода на сраженията.

Подновяването на боевете доведе и до прекъсване на отношенията между Етиопия и съседна Еритрея. Адис Абеба обвинява Асмара, че подкрепя бунтовниците в Тигре, но еритрейските власти отхвърлят твърдението.

Кога ще бъдат доставени системите С-400, какъв ще бъде окончателният състав на въоръжението и къде ще бъдат разположени те, остава неуточнено. Потвърдено е, че първите два Су-35 вече са предадени на етиопските военновъздушни сили, а планираната доставка включва общо 12 самолета.

Източници: qiraatafrican.com


Етиопия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    15 3 Отговор
    Добре , че нямаме съседи , като Етиопия. С нашите таралясници Ф-16, тия ще ни изядат с парцалите.

    22:26 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въоръжава ги

    14 3 Отговор
    със ссгъваеми руски сапьорски лопати, крадени от чипове от украински перални, каза ФонДерМиндер.

    22:27 28.10.2026

  • 4 Су-35

    5 14 Отговор
    Руснаците пробиха в продажбите на самолети само в Етиопия.
    Нещо не щат вече руско оръжие никъде, като видяха какво стана
    в Украйна.

    Коментиран от #5, #7, #11

    22:31 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    4 2 Отговор
    В Етиопия и Еритрея живеят православни християни като нас .Разбира се,че Руский мир се простира и там както и у нас в България.

    22:38 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🦧🙉🫈

    2 1 Отговор
    Етиопия имат повече въоражение от ген.Мунчо🫣

    Коментиран от #12

    22:41 28.10.2026

  • 10 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Адис Абеба ще разполага общо с 12 изтребителя,а НАТОвска България с няколко .Колко точно е държавна тайна

    22:41 28.10.2026

  • 11 Пхахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Су-35":

    И ти нищо не каза. Я, пак направи справка колко и кои държави ползват руско оръжие и колко и кои са поръчали ново.

    Коментиран от #17

    22:42 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гориил

    2 0 Отговор
    Етиопия има население от 130 милиона души (малко по-малко от Русия). Десетки руски минни компании работят в Етиопия, добивайки злато, алуминий, петрол и газ, реализирайки милиарди печалби и плащайки прекомерни данъци.

    22:44 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Да ти имам жената у гзО,модеревропей

    22:48 28.10.2026

  • 16 Смазката

    0 0 Отговор
    Ааа, капеле! 🙂🙂🙂

    22:48 28.10.2026

  • 17 Умен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пхахаха":

    Умните държави си прехвърлиха руските боклуци да изгорят в Украйна
    и си взеха нови оръжия. Само Радев къта ръждясалите Миг-ове и Ц-та.

    22:49 28.10.2026