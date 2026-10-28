Москва въоръжава Етиопия: първите Су-35 са доставени, очакват се и С-400

Етиопия е получила първата партида руски изтребители Су-35, а по-късно очаква от Москва и доставка на четири батареи от системата за противовъздушна отбрана С-400. Това съобщи премиерът Абий Ахмед, който представи сделката като важна стъпка за укрепване на националната сигурност.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Абий заяви, че придобиването ще засили способността на страната „да възпира изпреварващо евентуална агресия“. По думите му руският президент Владимир Путин е съдействал първата доставка да бъде извършена една година преди предвидения срок.

Етиопският премиер уточни, че страната ще получи общо 12 изтребителя Су-35 и четири батареи от зенитно-ракетните комплекси С-400. Той не разкри стойността на споразумението, нито посочи къде ще бъдат разположени самолетите и системите за противовъздушна отбрана.

Руската държавна компания за износ на оръжие „Рособоронекспорт“ потвърди пред Ройтерс, че първата партида е доставена на етиопските военновъздушни сили. Компанията уточни, че тя включва два самолета Су-35, но не предостави други подробности по сделката.

Доставката идва на фона на нови боеве в Тигре

Военното споразумение беше обявено в момент, когато Етиопия е изправена пред нови предизвикателства пред сигурността. В северния регион Тигре през септември бунтовнически съюз започна настъпление срещу правителствените сили, с което отново беше разпален конфликтът, воден между 2020 и 2022 г.

При предишните бойни действия загинаха стотици хиляди хора. Въздушната мощ на Етиопия, включително широкото използване на дронове чуждо производство, помогна на правителствените сили да променят хода на сраженията.

Подновяването на боевете доведе и до прекъсване на отношенията между Етиопия и съседна Еритрея. Адис Абеба обвинява Асмара, че подкрепя бунтовниците в Тигре, но еритрейските власти отхвърлят твърдението.

Кога ще бъдат доставени системите С-400, какъв ще бъде окончателният състав на въоръжението и къде ще бъдат разположени те, остава неуточнено. Потвърдено е, че първите два Су-35 вече са предадени на етиопските военновъздушни сили, а планираната доставка включва общо 12 самолета.

Източници: qiraatafrican.com