Резултати от Югозападна Трета лига

Югозападна Трета лига - 14 кръг:
Беласица Петрич - Етрополе 4:1
Национал София - ЦСКА III 2:2
Пирин Разлог - Балкан Ботевград 0:5
Миньор Перник - Костинброд 3:0
Банско тийм - Сливнишки герой 2:0
Струмска слава - Левски II 2:2
Септември Симитли - Славия II 1:1
Кюстендил - Ботев Ихтиман 1:0
Оборище - Септември II Сф отложен
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