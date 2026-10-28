Новини
Спорт »
Бг футбол »
Резултати от Югозападна Трета лига

Резултати от Югозападна Трета лига

28 Октомври, 2026 19:50 639 2

  • трета лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • югозападна трета лига-
  • в група-
  • миньор перник-
  • кюстендил-
  • беласица

Изигра се 14 кръг от първенството

Резултати от Югозападна Трета лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Югозападна Трета лига - 14 кръг:


Беласица Петрич - Етрополе 4:1
Национал София - ЦСКА III 2:2
Пирин Разлог - Балкан Ботевград 0:5
Миньор Перник - Костинброд 3:0
Банско тийм - Сливнишки герой 2:0
Струмска слава - Левски II 2:2
Септември Симитли - Славия II 1:1
Кюстендил - Ботев Ихтиман 1:0
Оборище - Септември II Сф отложен

Резултати от Югозападна Трета лига
amfootballbg.com


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове