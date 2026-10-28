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Карлос Насар изхвърли 180 кг преди Световното в Нинбо
  Тема: Български спортни успехи

Карлос Насар изхвърли 180 кг преди Световното в Нинбо

28 Октомври, 2026 21:12 1 182 4

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  • али алипур-
  • нинбо

Олимпийският шампион показа отлична форма седмица преди старта си в категория до 95 килограма

Карлос Насар изхвърли 180 кг преди Световното в Нинбо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Насар даде сериозна заявка за предстоящото Световно първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Олимпийският шампион изхвърли 180 килограма по време на тренировка, проведена в присъствието на останалите състезатели.

Постижението е само с 1 килограм под световния стандарт в движението, който е 181 килограма. Изпълнението на Насар е особено показателно, тъй като идва около седмица преди участието му в категория до 95 килограма.

Българинът остави впечатление, че разполага с резерви и може да се справи с още по-голяма тежест. Тренировъчният резултат не е състезателен опит, но показва нивото, на което Насар се намира непосредствено преди най-важния си старт за годината.

Международната федерация по вдигане на тежести посочи Насар като фаворит в категорията до 95 килограма. Световното първенство в Нинбо се провежда от 27 октомври до 8 ноември, а стартът на българския състезател е насрочен за 4 ноември.

Основният съперник на Насар се очаква да бъде Али Алипур. Иранецът спечели категорията до 95 килограма на Азиатските игри в Нагоя, след като постигна 180 килограма в изхвърлянето и 218 килограма в изтласкването.

Така Алипур събра 398 килограма в двубоя и подобри световния стандарт. Представянето му го превърна в един от основните претенденти за златото в Нинбо и постави допълнителна интрига преди сблъсъка му с Насар.

Двамата са с еднакъв резултат в изхвърлянето от последните си силни изяви, но решаващи ще бъдат и изтласкването, и общият резултат в състезанието. Насар ще има възможност да отговори на високата граница, поставена от Алипур, на 4 ноември.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    0 0 Отговор
    УСПЕХ ,здраво момче .👍

    21:41 28.10.2026

  • 2 Браво!

    0 0 Отговор
    МАШИНА!!!!!!!!

    21:44 28.10.2026

  • 3 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Тоя път иранецът ще го бие, много е добър и изтласква до 190 кг

    22:10 28.10.2026

  • 4 ха ха ха

    0 0 Отговор
    Я прочетете колко световни и европейски шампиони създаде НРБ и спрете да врякате

    22:10 28.10.2026

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