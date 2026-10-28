Карлос Насар изхвърли 180 кг преди Световното в Нинбо

Карлос Насар даде сериозна заявка за предстоящото Световно първенство по вдигане на тежести в Нинбо. Олимпийският шампион изхвърли 180 килограма по време на тренировка, проведена в присъствието на останалите състезатели.

Постижението е само с 1 килограм под световния стандарт в движението, който е 181 килограма. Изпълнението на Насар е особено показателно, тъй като идва около седмица преди участието му в категория до 95 килограма.

Българинът остави впечатление, че разполага с резерви и може да се справи с още по-голяма тежест. Тренировъчният резултат не е състезателен опит, но показва нивото, на което Насар се намира непосредствено преди най-важния си старт за годината.

Международната федерация по вдигане на тежести посочи Насар като фаворит в категорията до 95 килограма. Световното първенство в Нинбо се провежда от 27 октомври до 8 ноември, а стартът на българския състезател е насрочен за 4 ноември.

Основният съперник на Насар се очаква да бъде Али Алипур. Иранецът спечели категорията до 95 килограма на Азиатските игри в Нагоя, след като постигна 180 килограма в изхвърлянето и 218 килограма в изтласкването.

Така Алипур събра 398 килограма в двубоя и подобри световния стандарт. Представянето му го превърна в един от основните претенденти за златото в Нинбо и постави допълнителна интрига преди сблъсъка му с Насар.

Двамата са с еднакъв резултат в изхвърлянето от последните си силни изяви, но решаващи ще бъдат и изтласкването, и общият резултат в състезанието. Насар ще има възможност да отговори на високата граница, поставена от Алипур, на 4 ноември.