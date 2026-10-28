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Джокович отново показа шампионски характер! Ноле обърна Умбер след загубен първи сет

Джокович отново показа шампионски характер! Ноле обърна Умбер след загубен първи сет

28 Октомври, 2026 21:39 505 0

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Успехът в Базел е поредното доказателство за способността на сърбина да намира изход и в трудни ситуации

Джокович отново показа шампионски характер! Ноле обърна Умбер след загубен първи сет - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович продължава да доказва, че дори на 39 години остава един от най-опасните тенисисти в света. Сърбинът постигна обрат срещу французина Юго Умбер и спечели с 4:6, 6:3, 6:4 двубоя си от турнира на ATP 500 в Базел, Швейцария.

Умбер започна срещата агресивно и се възползва от по-предпазливото начало на именития си съперник. Французинът успя да реализира ранен пробив, който се оказа достатъчен, за да затвори първия сет с 6:4.

Джокович обаче бързо намери ритъма си и промени хода на двубоя. Сърбинът заигра по-уверено, подобри представянето си и поведе с 3:0 във втората част. Той запази контрола върху събитията на корта и изравни сетовете след 6:3.

Решителната трета част предложи нова битка между двамата тенисисти. Умбер имаше възможност да затрудни допълнително сърбина, но не успя да се възползва от открилата се пред него точка за пробив в началото на сета. Джокович от своя страна нанесе решаващия си удар при 4:2, когато реализира брейк, а впоследствие затвори мача с 6:4.

Успехът в Базел е поредното доказателство за способността на Джокович да намира изход и в трудни ситуации. През тази година сръбската легенда вече демонстрира подобен характер и в други големи двубои.

По-рано през сезона той постигна обрат срещу Александър Зверев на турнира в Пекин, след като загуби първия сет, а впоследствие стигна и до титлата в надпреварата.

Джокович показа устойчивост и на Откритото първенство на Австралия, където преодоля Яник Синер, въпреки че отстъпи в първата част с 3:6.

Поредните обрати на сърбина напомнят защо той продължава да бъде сред най-големите имена в тениса. Опитът, психическата устойчивост и способността му да повишава нивото си в решаващите моменти остават сред най-силните му оръжия.


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