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Тежка лична загуба за Лионел Скалони

Тежка лична загуба за Лионел Скалони

28 Октомври, 2026 18:28 529 0

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  • лионел меси

Почина майката на селекционера на Аржентина

Тежка лична загуба за Лионел Скалони - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони преживява тежък личен момент. Неговата майка Еулалия Марцети е починала на 74-годишна възраст, съобщиха официално от Аржентинската футболна асоциация (АФА).

От централата изразиха съболезнования към наставника и неговите близки, като подчертаха подкрепата си към семейството в трудния момент. Посланието беше публикувано от името на организацията и нейния президент Клаудио Тапиа.

„Аржентинската футболна асоциация, начело с президента Клаудио Тапиа, изпраща своите съболезнования на нашия селекционер Лионел Скалони и цялото му семейство за смъртта на неговата майка Еулалия Марцети. Сърдечна прегръдка от всички аржентинци за Ел Гринго и близките му в този труден момент. Бъдете силни!“, се казва в съобщението на АФА.

48-годишният Скалони е начело на аржентинския национален отбор от 2018 година и се превърна в една от ключовите фигури за успехите на тима през последните години. Под негово ръководство Лионел Меси и съотборниците му спечелиха световната титла на първенството в Катар през 2022 година.

Към триумфа на Мондиала аржентинците добавиха и две титли от Копа Америка, както и трофея от Финалисима. Междувременно се очаква Скалони да удължи договора си с националната федерация до 2030 година.


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