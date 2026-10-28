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Елизара Янева с впечатляващ обрат в Италия! Българката е на четвъртфинал в Курмайор

Елизара Янева с впечатляващ обрат в Италия! Българката е на четвъртфинал в Курмайор

28 Октомври, 2026 23:05 475 3

  • елизара янева-
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  • български тенис-
  • wta 125-
  • курмайор

Росица Денчева също продължава напред

Елизара Янева с впечатляващ обрат в Италия! Българката е на четвъртфинал в Курмайор - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева продължава успешното си представяне на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайор, Италия, с награден фонд от 115 000 евро. Българката си осигури място на четвъртфиналите в надпреварата на сингъл след победа над третата поставена Оксана Селехметева от Испания.

19-годишната Янева се наложи с 6:3, 3:6, 6:3 срещу съперничката си, която заема 120-о място в световната ранглиста. Двубоят продължи час и 57 минути, като българската тенисистка трябваше да покаже характер, за да стигне до крайния успех.

В първия сет Янева успя да наклони везните в своя полза в заключителната фаза. При резултат 3:3 тя спечели три последователни гейма и затвори частта при 6:3.

Вторият сет се разви по-неблагоприятно за българката. Тя на два пъти повеждаше с пробив, но не успя да запази предимството си. След като стигна до 3:2, Янева загуби четири поредни гейма и отстъпи с 3:6.

В решителната трета част националката се оказа в трудна ситуация, изоставайки с 1:3. Това обаче не я пречупи. Янева намери сили да спечели следващите пет гейма и да затвори мача при 6:3, оформяйки обрат срещу поставената под номер три в схемата.

С победата българката си осигури 27 точки за световната ранглиста. През тази седмица тя заема най-доброто класиране в кариерата си – 139-о място. В спор за място на полуфиналите Янева ще срещне победителката от двубоя между осмата поставена Сюзан Бандечи от Швейцария и французойката Елса Жакмо.

Успешен ден имаше и за Росица Денчева, която се класира за полуфиналите на двойки. Българката и италианската ѝ партньорка Енола Киеса преодоляха четвъртфиналите след оспорван двубой срещу Сюзан Бандечи и Лиза Пигато от Италия.

Денчева и Киеса спечелиха първия сет след тайбрек със 7:6(7), отстъпиха във втората част с 2:6, но бяха по-убедителни в решителния шампионски тайбрек и се наложиха с 10:7.

За място на финала българо-италианският тандем ще играе срещу победителките от срещата между вторите поставени Мадлен Брукс от Великобритания и Лиза Заар от Швеция, от една страна, и Адриен Наги от Унгария и Сапфо Сакелариди от Гърция, от друга.

Денчева добави 49 точки към актива си в световната ранглиста на двойки. Тя е най-високо класираната българка в тази дисциплина, като през настоящата седмица заема рекордното за кариерата си 210-о място.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    На латински Майор означава ГОЛЯМ❗
    Та как се превежда името на градчето 🤔

    23:15 28.10.2026

  • 3 Пецата

    1 0 Отговор
    Кво ме занимавате с неква смотла разбираш ли и вобще глупавата игра дето играе 🤣

    23:19 28.10.2026

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