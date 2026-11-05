Шиникова отпадна и на двойки в Луанда

Изабелла Шиникова отпадна и на двойки на турнира WTA 125 в Луанда, Ангола. Българката и руската ѝ партньорка Кристина Кройтор загубиха на четвъртфиналите от Ана София Санчес от Мексико и Ксения Зайцева от Русия с 3:6, 6:4, 5-10.

Двата тандема си размениха по един спечелен сет, което наложи изиграването на дълъг тайбрек. В него Санчес и Зайцева натрупаха преднина от 6:2 точки и я задържаха до края, за да стигнат до победата.

За Шиникова това беше второ отпадане в рамките на два дни. Ден по-рано тя беше елиминирана и в индивидуалната схема, където загуби във втория кръг.

Турнирът в Луанда е от категория WTA 125 и е с награден фонд 115 000 долара. След загубата на четвъртфиналите на двойки българската тенисистка приключи участието си в надпреварата.