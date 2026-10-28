Наполи разби Монца като гост

Наполи спечели с 4:1 гостуването си на Монца в деветия кръг на Серия А. Рамус Хьойлунд, Матео Политано, Рафаел Марин и Кевин Де Бройне отбелязаха головете за тима на Масимилиано Алегри, а Густаво Варела се разписа за домакините.

Наполи започна силно и поведе в 10-ата минута. Хьойлунд получи възможност в наказателното поле и реализира за 1:0. Седем минути по-късно обаче гостите загубиха Станислав Лоботка, който напусна терена на носилка заради проблем в глезена. На негово място влезе Били Гилмор.

Монца успя да изравни малко преди почивката. В 43-ата минута Густаво Варела се възползва от възможността си и направи резултата 1:1. Домакините запазиха равенството до края на първото полувреме, но след почивката Наполи отново пое контрола върху мача.

Политано върна преднината на неаполитанците в 48-ата минута - 2:1. Рафаел Марин увеличи аванса до 3:1 в 62-ата минута, а пет минути по-късно Кевин Де Бройне оформи крайния резултат - 4:1.

Белгиецът се появи като резерва на мястото на Андре-Франк Замбо Ангиса и се нуждаеше от четири минути, за да се разпише. Асистенцията за четвъртия гол беше на Ноа Ланг.

Победата дава на Наполи важен импулс преди следващия му двубой в първенството. На 1 ноември тимът гостува на Ювентус в мач от десетия кръг на Серия А. Монца продължава кампанията си под ръководството на Иван Юрич.

Източници: sport.sky.it, ansa.it