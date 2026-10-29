Вчера завърши 13-ият кръг във Втора лига - днес започва 14-ият: програма

Втора лига - 14 кръг:
29 октомври - четвъртък, 18:00
Янтра Габрово - Хебър Пазарджик
30 октомври - петък, 14:15
Рилски спортист - Вихрен Сандански
30 октомври - петък, 14:30
Марек Дупница - ЦСКА II
30 октомври - петък, 17:30
Пирин Благоевград - Етър Велико Търново
Локомотив Горна Оряховица - Берое
31 октомври - събота, 14:30
Несебър - Черноморец Бургас
2 ноември - понеделник, 14:30
Спортист Своге - Лудогорец II
2 ноември - понеделник, 17:30
Монтана - Спартак Плевен
Добруджа Добрич - Фратрия
Резултати и класиране след 13 кръг: ТУК!
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