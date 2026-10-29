Вчера завърши 13-ият кръг във Втора лига - днес започва 14-ият: програма

Жребият за следващите две фази за Купата на България ще бъде изтеглен в четвъртък

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на SESAME Купа на България ще се проведе на 29 октомври 2026 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Амфитеатралнат ...