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Вчера завърши 13-ият кръг във Втора лига - днес започва 14-ият: програма

Вчера завърши 13-ият кръг във Втора лига - днес започва 14-ият: програма

29 Октомври, 2026 15:21 429 0

  • втора лига-
  • янтра габрово-
  • хебър пазарджик-
  • рилски спортист-
  • вихрен сандански-
  • марек дупница-
  • пирин благоевград-
  • етър велико търново-
  • локомотив горна оряховица-
  • берое-
  • програма-
  • бг футбол

Янтра Габрово и Хебър Пазарджик ще играят от 18:00 часа

Вчера завърши 13-ият кръг във Втора лига - днес започва 14-ият: програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 14 кръг:

29 октомври - четвъртък, 18:00
Янтра Габрово - Хебър Пазарджик

30 октомври - петък, 14:15
Рилски спортист - Вихрен Сандански

30 октомври - петък, 14:30
Марек Дупница - ЦСКА II

30 октомври - петък, 17:30
Пирин Благоевград - Етър Велико Търново
Локомотив Горна Оряховица - Берое

31 октомври - събота, 14:30
Несебър - Черноморец Бургас

2 ноември - понеделник, 14:30
Спортист Своге - Лудогорец II

2 ноември - понеделник, 17:30
Монтана - Спартак Плевен
Добруджа Добрич - Фратрия

Резултати и класиране след 13 кръг: ТУК!


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