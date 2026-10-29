Дидие Дешан сред кандидатите за треньор на Ювентус, бъдещето на Спалети е под въпрос

Бившият селекционер на Франция - Дидие Дешан е сред имената, обсъждани от ръководството на Ювентус за евентуален нов наставник на отбора. Това се случва на фона на спекулациите около бъдещето на настоящия треньор Лучано Спалети.

Според италианското издание „Ла Стампа“ френският специалист е един от вариантите за треньорския пост в торинския гранд. Засега няма официално потвърждение за предстояща раздяла със Спалети или за започнали преговори с негов потенциален заместник.

Дешан обаче не е единственото име, което се свързва с Ювентус. Сред спряганите кандидати са още Антонио Конте и Стефано Пиоли, които също могат да попаднат в плановете на клуба при евентуална промяна на треньорския пост.

Неяснотата около бъдещето на Спалети засилва очакванията на привържениците за позицията на ръководството. Феновете се надяват скоро да получат повече информация както за съдбата на настоящия наставник, така и за евентуалния му наследник.

Причина за спекулациите са незадоволителните резултати на Ювентус през настоящия сезон. Последният удар за торинци дойде в Серия А, където тимът допусна поражение с 0:2 от Дженоа.

Предстои да стане ясно дали ръководството на „бианконерите“ ще предприеме треньорска рокада и дали Дидие Дешан ще се превърне в реална опция за овакантения пост, ако се стигне до раздяла със Спалети.