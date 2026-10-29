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Даниел Боримиров за жребия за Купата: Не очаквах да ни се падне Лудогорец

Даниел Боримиров за жребия за Купата: Не очаквах да ни се падне Лудогорец

29 Октомври, 2026 14:39 883 6

  • даниел боримиров-
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  • футбол-
  • първа лига

Той призна, че е изненадан от развоя на жребия

Даниел Боримиров за жребия за Купата: Не очаквах да ни се падне Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, сподели първите си впечатления след жребия за 1/8-финалите на турнира Sesame Купа на България, който отреди „сините“ да се изправят срещу шампиона Лудогорец. Той призна, че е изненадан от развоя на жребия, и изрази мнение относно използването на системата ВАР, която влиза в сила именно от тази фаза на надпреварата.

„Не очаквах да ни се падне Лудогорец, но съдбата това е пожелала, така че на 1/8-финалите ще играем с тях, добре се познаваме, надявам се да направим хубав и приятен мач. Нека по-добрият продължи“, заяви Боримиров.

Двата отбора ще трябва да премерят сили много преди финалната фаза на турнира, което гарантира сблъсък с изключителен заряд и за двата състава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ???

    5 2 Отговор
    Много ми е интересно как може да имаш очаквания когато става въпрос за жребий....

    15:07 29.10.2026

  • 2 Само Левски

    6 4 Отговор
    ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ Е ЛЕВСКИ,А НЕ ЛУДОГОРЕЦ,ДРАСКАЧИ.

    15:17 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Красимир Петров

    3 1 Отговор
    Не очаквал от тотото да им се падне Лудогорец

    Коментиран от #5

    15:27 29.10.2026

  • 5 Левски 1914

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Гледай си Литекс как играе на вашия стадион.

    15:36 29.10.2026

  • 6 Кухорогото

    3 2 Отговор
    Не искал Лудогорец, не искал ВАР, иска само да лапа мангизи с платени мачове.

    15:45 29.10.2026

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