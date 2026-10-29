Даниел Боримиров за жребия за Купата: Не очаквах да ни се падне Лудогорец

Изпълнителният директор на Левски – Даниел Боримиров, сподели първите си впечатления след жребия за 1/8-финалите на турнира Sesame Купа на България, който отреди „сините“ да се изправят срещу шампиона Лудогорец. Той призна, че е изненадан от развоя на жребия, и изрази мнение относно използването на системата ВАР, която влиза в сила именно от тази фаза на надпреварата.
„Не очаквах да ни се падне Лудогорец, но съдбата това е пожелала, така че на 1/8-финалите ще играем с тях, добре се познаваме, надявам се да направим хубав и приятен мач. Нека по-добрият продължи“, заяви Боримиров.
Двата отбора ще трябва да премерят сили много преди финалната фаза на турнира, което гарантира сблъсък с изключителен заряд и за двата състава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ???
15:07 29.10.2026
2 Само Левски
15:17 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Красимир Петров
Коментиран от #5
15:27 29.10.2026
5 Левски 1914
До коментар #4 от "Красимир Петров":Гледай си Литекс как играе на вашия стадион.
15:36 29.10.2026
6 Кухорогото
15:45 29.10.2026