Биляна Дудова донесе нов медал за България! Националката спечели бронза на Световното първенство

Биляна Дудова спечели бронзов медал на Световното първенство по борба за мъже и жени, което се провежда в Астана, Казахстан. Българската националка се качи на почетната стълбичка в категория до 62 килограма, след като надделя в малкия финал срещу шведката Сара Линдборг с 4:2.

29-годишната Дудова показа характер в решителната схватка и успя да си осигури място сред призьорите на планетарния шампионат. Така българката добави още едно отличие към впечатляващата си международна кариера.

За световната шампионка от 2021 година това е трети медал от мондиали. Преди бронза в Казахстан тя спечели златото в категория до 59 килограма през 2021 г., а през 2018 г. завоюва сребърно отличие при 57-килограмовите.

С успеха на Дудова България вече има три медала от първенството в Астана. Преди нея Семен Новиков стана световен шампион, а Кирил Милов се пребори за бронзово отличие.