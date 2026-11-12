Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спартак Варна кани феновете на открита среща

Спартак Варна кани феновете на открита среща

12 Ноември, 2026 17:48 56 0

  • спартак варна-
  • алекс илиев-
  • сергей серафимов-
  • фенове-
  • футбол

Алекс Илиев и Сергей Серафимов ще обсъдят бъдещето на клуба

Спартак Варна кани феновете на открита среща - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на управителния съвет на Спартак Варна Алекс Илиев организира среща с привържениците на отбора, на която ще бъдат обсъдени настоящите проблеми при „соколите“ и посоката, в която клубът ще се развива занапред.

Събитието ще се проведе тази събота, 14 ноември, от 14:30 часа в зала 1 на хотел „Кампус“. На него се очаква да присъстват представители на спортно-техническия щаб, а покана ще получи и Сергей Серафимов, който през последните месеци подпомага финансово варненския клуб.

Инициативата беше обявена лично от Алекс Илиев, който отправи покана към привържениците за открит разговор. Те ще имат възможност да поставят въпросите, които ги интересуват, и да получат информация за актуалното състояние на Спартак, както и за плановете на ръководството.

Организаторите уточняват, че срещата няма да бъде предавана онлайн, а представители на медиите няма да бъдат допускани. Идеята е разговорът да протече в открита атмосфера, като всеки присъстващ фен ще може лично да зададе своите въпроси.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове