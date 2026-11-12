Спартак Варна кани феновете на открита среща

Председателят на управителния съвет на Спартак Варна Алекс Илиев организира среща с привържениците на отбора, на която ще бъдат обсъдени настоящите проблеми при „соколите“ и посоката, в която клубът ще се развива занапред.

Събитието ще се проведе тази събота, 14 ноември, от 14:30 часа в зала 1 на хотел „Кампус“. На него се очаква да присъстват представители на спортно-техническия щаб, а покана ще получи и Сергей Серафимов, който през последните месеци подпомага финансово варненския клуб.

Инициативата беше обявена лично от Алекс Илиев, който отправи покана към привържениците за открит разговор. Те ще имат възможност да поставят въпросите, които ги интересуват, и да получат информация за актуалното състояние на Спартак, както и за плановете на ръководството.

Организаторите уточняват, че срещата няма да бъде предавана онлайн, а представители на медиите няма да бъдат допускани. Идеята е разговорът да протече в открита атмосфера, като всеки присъстващ фен ще може лично да зададе своите въпроси.