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Бонучи разказа за тежкото изпитание със сина си: „Имаше образувание от 8 сантиметра в главата, ударих стената с юмрук“

Бонучи разказа за тежкото изпитание със сина си: „Имаше образувание от 8 сантиметра в главата, ударих стената с юмрук“

29 Октомври, 2026 22:42 643 0

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Днес момчето е в добро здраве и се увлича по тениса

Бонучи разказа за тежкото изпитание със сина си: „Имаше образувание от 8 сантиметра в главата, ударих стената с юмрук“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Леонардо Бонучи се върна към един от най-тежките периоди в живота си — заболяването на втория му син Матео през 2016 г. В подкаста “Il Fienile” с водещ Лука Дзая бившият италиански национал разказа за страха, несигурността и спешната операция, през които преминало семейството му. Днес, на 12 години, Матео е в добро здраве.

Кошмарът започнал след Европейското първенство през 2016 г., по време на семейна почивка във Форментера, Испания. При детето се появили необичайни симптоми, които първоначално затруднили лекарите.

„Сутринта от него излезе белезникава течност. След втория подобен епизод се обадихме на дежурен лекар. Заподозряха менингит, но той нямаше температура“, спомня си Бонучи.

След завръщането на семейството в Италия състоянието на момчето се влошило, като се появили и двигателни нарушения. Последвалите изследвания в болницата разкрили сериозен проблем, който наложил незабавна хирургическа намеса.

„След изследванията лекарят ни съобщи, че Матео има образувание с размер осем сантиметра близо до малкия мозък — голямо колкото чаша. От отчаяние ударих стената с юмрук. Трябваше да го оперират спешно. Операцията трябваше да продължи три часа, но продължи повече от седем“, разказа бившият футболист.

След първата сложна операция Матео трябвало да премине и през още две медицински процедури за дрениране на гръбначно-мозъчната течност. За семейството това бил период на огромно напрежение, но то получило подкрепа от хора от целия футболен свят, независимо от клубните им пристрастия.

Съпругата на Бонучи, Мартина, също намерила начин да помогне на други семейства, изправени пред подобни изпитания. Тя изминала 575 километра по поречието на река По, за да подкрепи кампания за набиране на средства за детската болница „Реджина Маргерита“ в Торино.

Днес историята има щастливо продължение. Матео е в добро здраве, а преживяното остава един от най-тежките спомени за семейството на Бонучи.


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