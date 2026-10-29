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Янтра разгроми Хебър: Милчо Ангелов блесна с два гола

Янтра разгроми Хебър: Милчо Ангелов блесна с два гола

29 Октомври, 2026 21:15 466 0

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Габровският тим временно се изкачи на четвъртото място в класирането

Янтра разгроми Хебър: Милчо Ангелов блесна с два гола - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Янтра Габрово постигна убедителна победа с 3:0 над Хебър в среща от 14-ия кръг на Втора лига. Домакините решиха изхода на двубоя още преди почивката, когато реализираха и трите си попадения. Големият герой за „ковачите“ беше Милчо Ангелов, който се разписа на два пъти.

Янтра поведе в 13-ата минута, когато Тихомир Димитров се възползва от центриране след ъглов удар и с мощен удар с глава изпрати топката в мрежата на гостите.

Само осем минути по-късно домакините удвоиха преднината си. Защитата на Хебър отново не успя да се справи при корнер. След първоначалното изчистване топката бързо беше върната в наказателното поле, където Милчо Ангелов се ориентира най-добре и с прецизен изстрел в долния ляв ъгъл направи резултата 2:0.

Нападателят на габровци продължи да тормози отбраната на съперника и в 27-ата минута оформи класическата преднина. Ангелов засече с глава отлично центриране от десния фланг и отбеляза второто си попадение в срещата.

Малко преди края на първото полувреме Янтра получи отлична възможност да увеличи още повече аванса си. Четири минути преди почивката съдията отсъди дузпа за игра с ръка на футболист на Хебър. Петър Казаков застана зад топката, но изпълнението му срещна напречната греда. При последвалата добавка Мартин Янков се намеси и спря Айвън Ангелов.

След почивката темпото на игра спадна, а нови попадения не паднаха. Така Янтра записа заслужен успех с три гола разлика и прибави ценни точки към актива си.

С победата габровският тим временно се изкачи на четвъртото място в класирането на Втора лига с 23 точки. Хебър остава на седмата позиция с 20 пункта.

Втора лига - 14 кръг:


Янтра Габрово - Хебър Пазарджик 3:0

30 октомври - петък, 14:15
Рилски спортист - Вихрен Сандански

30 октомври - петък, 14:30
Марек Дупница - ЦСКА II

30 октомври - петък, 17:30
Пирин Благоевград - Етър Велико Търново
Локомотив Горна Оряховица - Берое

31 октомври - събота, 14:30
Несебър - Черноморец Бургас

2 ноември - понеделник, 14:30
Спортист Своге - Лудогорец II

2 ноември - понеделник, 17:30
Монтана - Спартак Плевен
Добруджа Добрич - Фратрия


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