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Данаиил Медведев този път удари корта с юмрук, а не с ракета: „Ако се контузя, поне няма да ми наложат глоба"

Данаиил Медведев този път удари корта с юмрук, а не с ракета: „Ако се контузя, поне няма да ми наложат глоба"

29 Октомври, 2026 21:32 489 0

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  • турнир във виена-
  • атp

Руснакът обърна Камерън Нори в тежък мач и ще срещне Адриан Манарино

Данаиил Медведев този път удари корта с юмрук, а не с ракета: „Ако се контузя, поне няма да ми наложат глоба" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира ATP 500 във Виена след трудна победа над британеца Камерън Нори с 4:6, 6:3, 7:6(7:1). Руснакът спаси мачбол в решаващия сет, преди да спечели тайбрека и да затвори двубоя.

Срещата беше белязана и от необичайна реакция на Медведев. В третата част той няколко пъти удари настилката с юмрук или длан, включително след загубен сервис. В разговор със съдията на стола тенисистът се пошегува, че за това действие няма да бъде глобен от ATP.

„Ако се контузя, поне няма да ми наложат глоба. Значи ATP харесва, когато хората се контузват“, каза Медведев.

Цитатът беше предаден от сайта rbc.ru, който отбеляза, че руснакът е недоволствал от условията на корта. Ден по-рано Медведев определи настилката във Виена като бавна и я сравни с клей. „На този корт може да изпълниш добър сервис, след това още един добър удар, а разиграването все още продължава“, каза тогава тенисистът пред ТАСС.


Австрия
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