Данаиил Медведев този път удари корта с юмрук, а не с ракета: „Ако се контузя, поне няма да ми наложат глоба"

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира ATP 500 във Виена след трудна победа над британеца Камерън Нори с 4:6, 6:3, 7:6(7:1). Руснакът спаси мачбол в решаващия сет, преди да спечели тайбрека и да затвори двубоя.

Срещата беше белязана и от необичайна реакция на Медведев. В третата част той няколко пъти удари настилката с юмрук или длан, включително след загубен сервис. В разговор със съдията на стола тенисистът се пошегува, че за това действие няма да бъде глобен от ATP.

каза Медведев.

Цитатът беше предаден от сайта rbc.ru, който отбеляза, че руснакът е недоволствал от условията на корта. Ден по-рано Медведев определи настилката във Виена като бавна и я сравни с клей. „На този корт може да изпълниш добър сервис, след това още един добър удар, а разиграването все още продължава“, каза тогава тенисистът пред ТАСС.