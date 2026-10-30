Надежда Йорданова: Медицинската комисия по помилванията не е предлагала Петричкия Ескобар

Вместо да признае грешката си и да се извини на българските майки, чиито деца ежедневно се тровят от Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар) и субстанциите му, Илияна Йотова отново излъга в хода на кандидат-президентския дебат срещу Андрей Гюров. Това заяви председателят на парламентарната група на “Демократична България” Надежда Йорданова в свое изявление в Народното събрание.
“Въпреки че прекрасно знае истината, вчера Илияна Йотова продължи с лъжливите си внушения и опита да прехвърли върху мън отговорността за нейния подпис и нейната сбъркана морална преценка. Първо, медицинската комисия, отговорна за състоянието на лишените от свобода, не е предлагала помилването на Огнян Атанасов. Второ, това предложение е направено от Комисията по помилванията, назначена с указ от президента Румен Радев. Трето, мнозинството на Радев и Йотова многократно отказа изслушване в парламента - особено след като излезе видеозаписът, в който Огнян Атанасов се бие в болницата на затвора”, категорична бе Йорданова.
Народният представител отново подчерта, че цялата процедура за помилването на Петричкия Ескобар е започнала и приключила по време на служебния кабинет на Румен Радев с премиер Гълъб Донев и министър на правосъдието Крум Зарков.
“В онзи момент отговорник за затворите е служебният заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, близка до Радев и Йотова. Защо 19 дни преди помилването тя не е уведомила Президентството за процедурата, въпреки че подчинената ѝ Главна дирекция за изпълнения на наказанията е била наясно с това?”, реторично попита Йорданова.
Депутатът от “Демократична България” заяви, че разполага с официални документи от медицинската комисия, които опровергават лъжата, че Огнян Атанасов е бил в инвалидна количка преди помилването му. Йорданова бе категорична, че единственото ѝ действие спрямо медицинската комисия е смяна на двама души от състава ѝ заради промяна на служебното им положение.
“Повече от месец слушаме лъжи и внушения от действащия президент и кандидат за още пет години на “Дондуков 2”. Крайно време е това да спре и всички обстоятелства да бъдат изяснени”, заключи Йорданова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма учудени
Наркобароните помогнаха на Радев да завземе властта. Сега си искат дължимото.
Коментиран от #26
14:19 30.10.2026
2 Лъжлива из....
Коментиран от #13
14:19 30.10.2026
3 Патка
14:20 30.10.2026
4 Тая
Коментиран от #9
14:20 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дайте рундата
14:21 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Коя бе
До коментар #4 от "Тая":Президентшата дето се кланя на майор Гундяев и му целува ръчичката.
Коментиран от #23
14:23 30.10.2026
10 Комунист
Кръв повръщам, лъжата си назад не връщам.
Коментиран от #18
14:24 30.10.2026
11 АГАТ а Кристи
14:24 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ПИТА СЕ - КОЙ Е ВЗЕЛ ПАРИТЕ?
Коментиран от #20
14:25 30.10.2026
15 Радевата клика дойде с лъжа
Но през това време ще прецака и опоска, каквото докопа.
Целта е Задунайская губерния.
Комунист боята си сменя, целта – никога.
14:26 30.10.2026
16 Просто
До коментар #13 от "Ти как разбра или":Кой беше министър тогава. И от кой са лъжите. Пак от партията на лъжата и измамата ПП и ДБ. Страшна гнус са тия.
Коментиран от #41
14:26 30.10.2026
17 Опаааа.
14:27 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Какво грухти това розово
14:27 30.10.2026
20 Лъжата е приоритет
До коментар #14 от "ПИТА СЕ - КОЙ Е ВЗЕЛ ПАРИТЕ?":на най пропадналата част в обществото. Пита се и защо излизат от ПП и ДБ!
14:27 30.10.2026
21 Има ни пак
Коментиран от #35
14:27 30.10.2026
22 Йорданова
Коментиран от #32
14:27 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пустите копейци
А радевистите –
путински фатмаци.
14:28 30.10.2026
25 от дебата
Второ предложението било на радевата Комисия по помилванията
Трето - ... проваляли изслушвания
Четвърто прогресивната кандидатка заблуждава с добре гримирани и умело въртяни лисичи очи.
Пето избирам по-малкото зло, за прекратяване удоволствието на самодоволните.
14:29 30.10.2026
26 "Ами сега!"
До коментар #1 от "Няма учудени":"Няма време!"
Нали се сещате за "Минута е много".....
14:29 30.10.2026
27 Специалист
Коментиран от #45
14:31 30.10.2026
28 Новина
14:32 30.10.2026
29 Йотовщине и безгранична наглост
Коментиран от #30
14:36 30.10.2026
30 Много сте жалки с лъжите си
До коментар #29 от "Йотовщине и безгранична наглост":и отвращавате все повече от тази лъжлива гнус ПП и ДБ, която ви изкарва.
Коментиран от #36
14:37 30.10.2026
31 Прогресивно ми е!
14:39 30.10.2026
32 гого
До коментар #22 от "Йорданова":след ѝотова.
14:42 30.10.2026
33 Тая
Коментиран от #44
14:45 30.10.2026
34 рашо дамаджанов
14:47 30.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 гого
До коментар #30 от "Много сте жалки с лъжите си":какво стана сас злото"сащ" .
14:48 30.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Папуц
Предполагам, че може да се извади копие , и да видим всички, чии подпоиси стъоят там .преди подписа на Йотова.
Какво има толкова да се дъвче тази "комисия".
Имам едно подозрение обаче - акоп беше така , както казва тя, досега Мирчев и неговите кафяви сайтове, щеха деноинощно да ни показват този документ.
Абе , има нещо не точно , както казва Йорданова. така
Коментиран от #42, #43
14:51 30.10.2026
39 Дроги
14:51 30.10.2026
40 Вярно е, че доста бели направиха,
14:54 30.10.2026
41 Просто като
До коментар #16 от "Просто":Тебе
14:54 30.10.2026
42 гого
До коментар #38 от "Папуц":нали по този повод искаха заседание на парламента,но ѝотовците избегаха с 200.
14:55 30.10.2026
43 Гоуем лаик си
До коментар #38 от "Папуц":Да ти кажа
14:55 30.10.2026
44 И кое е
До коментар #33 от "Тая":Бе Барни съобщи ни да знаем.
14:57 30.10.2026
45 Специализираш ли
До коментар #27 от "Специалист":Правене на тръби,добре ли ги правиш
14:59 30.10.2026
46 Жеро
Чубака, сега кого лъжеш отново, народа си или себе си? В неделя на балотажа ще видим друг победител, а не теб!
15:03 30.10.2026