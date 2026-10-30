Надежда Йорданова: Медицинската комисия по помилванията не е предлагала Петричкия Ескобар

Вместо да признае грешката си и да се извини на българските майки, чиито деца ежедневно се тровят от Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар) и субстанциите му, Илияна Йотова отново излъга в хода на кандидат-президентския дебат срещу Андрей Гюров. Това заяви председателят на парламентарната група на “Демократична България” Надежда Йорданова в свое изявление в Народното събрание.

“Въпреки че прекрасно знае истината, вчера Илияна Йотова продължи с лъжливите си внушения и опита да прехвърли върху мън отговорността за нейния подпис и нейната сбъркана морална преценка. Първо, медицинската комисия, отговорна за състоянието на лишените от свобода, не е предлагала помилването на Огнян Атанасов. Второ, това предложение е направено от Комисията по помилванията, назначена с указ от президента Румен Радев. Трето, мнозинството на Радев и Йотова многократно отказа изслушване в парламента - особено след като излезе видеозаписът, в който Огнян Атанасов се бие в болницата на затвора”, категорична бе Йорданова.

Народният представител отново подчерта, че цялата процедура за помилването на Петричкия Ескобар е започнала и приключила по време на служебния кабинет на Румен Радев с премиер Гълъб Донев и министър на правосъдието Крум Зарков.

“В онзи момент отговорник за затворите е служебният заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, близка до Радев и Йотова. Защо 19 дни преди помилването тя не е уведомила Президентството за процедурата, въпреки че подчинената ѝ Главна дирекция за изпълнения на наказанията е била наясно с това?”, реторично попита Йорданова.

Депутатът от “Демократична България” заяви, че разполага с официални документи от медицинската комисия, които опровергават лъжата, че Огнян Атанасов е бил в инвалидна количка преди помилването му. Йорданова бе категорична, че единственото ѝ действие спрямо медицинската комисия е смяна на двама души от състава ѝ заради промяна на служебното им положение.

“Повече от месец слушаме лъжи и внушения от действащия президент и кандидат за още пет години на “Дондуков 2”. Крайно време е това да спре и всички обстоятелства да бъдат изяснени”, заключи Йорданова.