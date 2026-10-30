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Надежда Йорданова: Медицинската комисия по помилванията не е предлагала Петричкия Ескобар

Надежда Йорданова: Медицинската комисия по помилванията не е предлагала Петричкия Ескобар

30 Октомври, 2026 14:17 1 268 46

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Цялата процедура е започнала и приключила по време на служебния кабинет на Румен Радев с премиер Гълъб Донев и министър на правосъдието Крум Зарков

Надежда Йорданова: Медицинската комисия по помилванията не е предлагала Петричкия Ескобар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо да признае грешката си и да се извини на българските майки, чиито деца ежедневно се тровят от Огнян Атанасов (Петричкия Ескобар) и субстанциите му, Илияна Йотова отново излъга в хода на кандидат-президентския дебат срещу Андрей Гюров. Това заяви председателят на парламентарната група на “Демократична България” Надежда Йорданова в свое изявление в Народното събрание.

“Въпреки че прекрасно знае истината, вчера Илияна Йотова продължи с лъжливите си внушения и опита да прехвърли върху мън отговорността за нейния подпис и нейната сбъркана морална преценка. Първо, медицинската комисия, отговорна за състоянието на лишените от свобода, не е предлагала помилването на Огнян Атанасов. Второ, това предложение е направено от Комисията по помилванията, назначена с указ от президента Румен Радев. Трето, мнозинството на Радев и Йотова многократно отказа изслушване в парламента - особено след като излезе видеозаписът, в който Огнян Атанасов се бие в болницата на затвора”, категорична бе Йорданова.

Народният представител отново подчерта, че цялата процедура за помилването на Петричкия Ескобар е започнала и приключила по време на служебния кабинет на Румен Радев с премиер Гълъб Донев и министър на правосъдието Крум Зарков.

“В онзи момент отговорник за затворите е служебният заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, близка до Радев и Йотова. Защо 19 дни преди помилването тя не е уведомила Президентството за процедурата, въпреки че подчинената ѝ Главна дирекция за изпълнения на наказанията е била наясно с това?”, реторично попита Йорданова.

Депутатът от “Демократична България” заяви, че разполага с официални документи от медицинската комисия, които опровергават лъжата, че Огнян Атанасов е бил в инвалидна количка преди помилването му. Йорданова бе категорична, че единственото ѝ действие спрямо медицинската комисия е смяна на двама души от състава ѝ заради промяна на служебното им положение.

“Повече от месец слушаме лъжи и внушения от действащия президент и кандидат за още пет години на “Дондуков 2”. Крайно време е това да спре и всички обстоятелства да бъдат изяснени”, заключи Йорданова.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма учудени

    22 31 Отговор
    И няма безплатен обяд.
    Наркобароните помогнаха на Радев да завземе властта. Сега си искат дължимото.

    Коментиран от #26

    14:19 30.10.2026

  • 2 Лъжлива из....

    38 17 Отговор
    Май по твое нареждане комисията ги е предложила.

    Коментиран от #13

    14:19 30.10.2026

  • 3 Патка

    35 13 Отговор
    Видяхме те и тебе какъв министър беше.

    14:20 30.10.2026

  • 4 Тая

    31 15 Отговор
    как лъжееее само!

    Коментиран от #9

    14:20 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дайте рундата

    16 8 Отговор
    на прокуратурата за лъжи и внушения!

    14:21 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Коя бе

    17 14 Отговор

    До коментар #4 от "Тая":

    Президентшата дето се кланя на майор Гундяев и му целува ръчичката.

    Коментиран от #23

    14:23 30.10.2026

  • 10 Комунист

    12 9 Отговор
    "Колко дена го били - ни дума, ни вопъл, ни стон"
    Кръв повръщам, лъжата си назад не връщам.

    Коментиран от #18

    14:24 30.10.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    9 8 Отговор
    За сметка на това, ЦК на БКП го е предложила ! /нужни са спонсори/

    14:24 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ПИТА СЕ - КОЙ Е ВЗЕЛ ПАРИТЕ?

    11 13 Отговор
    ПРЕДЛОЖИЛ ГО Е КОПРИНКОВ, РАДЕВ ГО Е ОДОБРИЛ, ЛЕЛКАТА ГО Е ПОМИЛВАЛА.

    Коментиран от #20

    14:25 30.10.2026

  • 15 Радевата клика дойде с лъжа

    10 17 Отговор
    И с лъжа ще си отиде.
    Но през това време ще прецака и опоска, каквото докопа.
    Целта е Задунайская губерния.
    Комунист боята си сменя, целта – никога.

    14:26 30.10.2026

  • 16 Просто

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ти как разбра или":

    Кой беше министър тогава. И от кой са лъжите. Пак от партията на лъжата и измамата ПП и ДБ. Страшна гнус са тия.

    Коментиран от #41

    14:26 30.10.2026

  • 17 Опаааа.

    10 4 Отговор
    Каква стана тя!

    14:27 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Какво грухти това розово

    18 5 Отговор
    мис Пиги, че не ми се чете. Дайте резюме

    14:27 30.10.2026

  • 20 Лъжата е приоритет

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "ПИТА СЕ - КОЙ Е ВЗЕЛ ПАРИТЕ?":

    на най пропадналата част в обществото. Пита се и защо излизат от ПП и ДБ!

    14:27 30.10.2026

  • 21 Има ни пак

    8 12 Отговор
    Евродепутат, десет години вицепрезидент и сега една година президент, е, не и ли стига на Йотова толкова изяви в политиката? Да престанат някои хора с абонамента си на политическата сцена, да се кротнат и да си дадат почивка. Малко прилича на вечния депутат Йордан Цонев.

    Коментиран от #35

    14:27 30.10.2026

  • 22 Йорданова

    20 5 Отговор
    Е изключително нагла и тъпа

    Коментиран от #32

    14:27 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пустите копейци

    7 10 Отговор
    станали московци.
    А радевистите –
    путински фатмаци.

    14:28 30.10.2026

  • 25 от дебата

    4 9 Отговор
    Първо не било предложението на медицинска комисия,
    Второ предложението било на радевата Комисия по помилванията
    Трето - ... проваляли изслушвания
    Четвърто прогресивната кандидатка заблуждава с добре гримирани и умело въртяни лисичи очи.
    Пето избирам по-малкото зло, за прекратяване удоволствието на самодоволните.

    14:29 30.10.2026

  • 26 "Ами сега!"

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Няма учудени":

    "Няма време!"
    Нали се сещате за "Минута е много".....

    14:29 30.10.2026

  • 27 Специалист

    11 5 Отговор
    На Надежда Йорданова прокуратурата ще каже лично с призовка кой е подписвал.Тя да си приготвя топли дрехи

    Коментиран от #45

    14:31 30.10.2026

  • 28 Новина

    4 3 Отговор
    Зарков ли е нанесен, това шаабно лнао? Тази измет наркоманкско адвокатска. Цялата мафия е в политиката!!

    14:32 30.10.2026

  • 29 Йотовщине и безгранична наглост

    6 7 Отговор
    Много лъжи изрече снощи фатмашката слугиня Йотова, много! И много беше жалка в безсилието си, да оправдае и потресаващата некадърност на правителството на начланика й, и собстевоната си наглост, комунистическа мерзост и безочие! Йотова излъга, че Йорданова е предолжила Комисията по помилванията и едва ли не тя е виновна, че червената и в червата фатмашка слугиня помилвала свирепия петрички наркобарон! Впрочем, да беше само той ,с мед да я намажеш Йотовата, ама не е! Още петима като него, да не говорим за помилвани от Йотова углавни престъпници, между които и свиреп убиец, осъден на доживотен затвор! Да, на доживотен затвор, ама то пък, нали Йотовица била много "състрадателна", че помилвала и него! Само че и дума не обели за Иванчева, която отказваше да помилва, понеже така й бяха заповядали Тиквата и Праесто! Двулична и коварна червена лъжкиня, отроче на престъпната и кървава БКП!

    Коментиран от #30

    14:36 30.10.2026

  • 30 Много сте жалки с лъжите си

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Йотовщине и безгранична наглост":

    и отвращавате все повече от тази лъжлива гнус ПП и ДБ, която ви изкарва.

    Коментиран от #36

    14:37 30.10.2026

  • 31 Прогресивно ми е!

    5 2 Отговор
    От сутрин до здрач.

    14:39 30.10.2026

  • 32 гого

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Йорданова":

    след ѝотова.

    14:42 30.10.2026

  • 33 Тая

    4 2 Отговор
    Като каже добър ден трябва да гледаме към небето .Йорданова и ти като другите трябваше да лежиш сега в панделката за национално предателство.

    Коментиран от #44

    14:45 30.10.2026

  • 34 рашо дамаджанов

    3 1 Отговор
    Нали ти го предложи бре Пиги , лошото е че има които ви вярват за жалост

    14:47 30.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 гого

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Много сте жалки с лъжите си":

    какво стана сас злото"сащ" .

    14:48 30.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Папуц

    4 0 Отговор
    Добре де, защо Йорданова не покаже факсимилие от тази прословута комисия.
    Предполагам, че може да се извади копие , и да видим всички, чии подпоиси стъоят там .преди подписа на Йотова.
    Какво има толкова да се дъвче тази "комисия".
    Имам едно подозрение обаче - акоп беше така , както казва тя, досега Мирчев и неговите кафяви сайтове, щеха деноинощно да ни показват този документ.
    Абе , има нещо не точно , както казва Йорданова. така

    Коментиран от #42, #43

    14:51 30.10.2026

  • 39 Дроги

    1 2 Отговор
    Радев, Йотова, Зарков махайте се наркомани политически дроги наркомани!

    14:51 30.10.2026

  • 40 Вярно е, че доста бели направиха,

    0 3 Отговор
    ама пък добре, че подписаха с Боташ, че поне този хаир да видим.

    14:54 30.10.2026

  • 41 Просто като

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Просто":

    Тебе

    14:54 30.10.2026

  • 42 гого

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Папуц":

    нали по този повод искаха заседание на парламента,но ѝотовците избегаха с 200.

    14:55 30.10.2026

  • 43 Гоуем лаик си

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Папуц":

    Да ти кажа

    14:55 30.10.2026

  • 44 И кое е

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Тая":

    Бе Барни съобщи ни да знаем.

    14:57 30.10.2026

  • 45 Специализираш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Специалист":

    Правене на тръби,добре ли ги правиш

    14:59 30.10.2026

  • 46 Жеро

    1 0 Отговор
    Посоката на парите в евро, са пряко подчинени към джоба на Йотовица!
    Чубака, сега кого лъжеш отново, народа си или себе си? В неделя на балотажа ще видим друг победител, а не теб!

    15:03 30.10.2026

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