Мохамед Салах с награда в турската Суперлига

Египетската футболна звезда Мохамед Салах бе официално отличен като най-добър футболист в турската Суперлига за месец септември. Офанзивният състезател на Трабзонспор заслужи приза благодарение на изключително силното си представяне в предни позиции и водещата си роля за отбора през изминалия месец.

През септември Салах записва феноменални показатели — той реализира 4 гола и асистира за още 2 в рамките на 4 изиграни двубоя за първенство. По този начин крилото участва пряко в общо 6 попадения за Трабзонспор, поддържайки впечатляващ среден показател от 1.5 голови приноса на среща.

Нападателят оглави класацията в анкетата, организирана съвместно от мрежата "HT Spor" и специализирания сайт "Mecolik". Салах спечели отличието с висока средна оценка от 8.27, изпреварвайки останалите номинирани играчи — Гифт Урбан, Александрос Кирецридис и Серхат Йостасделен.