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Мохамед Салах с награда в турската Суперлига

Мохамед Салах с награда в турската Суперлига

15 Октомври, 2026 20:19 497 2

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  • футболни новини

Египтянинът бе избран за Играч на месец септември

Мохамед Салах с награда в турската Суперлига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Египетската футболна звезда Мохамед Салах бе официално отличен като най-добър футболист в турската Суперлига за месец септември. Офанзивният състезател на Трабзонспор заслужи приза благодарение на изключително силното си представяне в предни позиции и водещата си роля за отбора през изминалия месец.

През септември Салах записва феноменални показатели — той реализира 4 гола и асистира за още 2 в рамките на 4 изиграни двубоя за първенство. По този начин крилото участва пряко в общо 6 попадения за Трабзонспор, поддържайки впечатляващ среден показател от 1.5 голови приноса на среща.

Нападателят оглави класацията в анкетата, организирана съвместно от мрежата "HT Spor" и специализирания сайт "Mecolik". Салах спечели отличието с висока средна оценка от 8.27, изпреварвайки останалите номинирани играчи — Гифт Урбан, Александрос Кирецридис и Серхат Йостасделен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съвет

    0 0 Отговор
    Тоя Мохамед Салах да си играе при турците
    и хич да не се напъва към някои нормални първенства!

    20:24 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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