Дирк Кайт пое временно Фенербахче преди мача с Ливърпул

Дирк Кайт е назначен за временен старши треньор на Фенербахче само седмица преди домакинството срещу Ливърпул в общия етап на Шампионската лига. Нидерландецът поема отбора след оставката на Исмаил Картал, подадена след загубата с 1:2 от Галатасарай на 26 октомври.

Фенербахче обяви, че Кайт ще изпълнява функциите „до определянето на нов старши треньор“. Той беше асистент на Картал от юни, а сега ще ръководи тима в период, който включва два важни мача за по-малко от седмица.

Първият мач на Кюйт начело на Фенербахче ще бъде гостуването на Гьозтепе на 31 октомври. На 4 ноември тимът ще приеме Ливърпул в Истанбул в четвъртия си двубой от основната фаза на Шампионската лига.

Фенербахче заема пето място в турското първенство и изостава с шест точки от лидера Галатасарай. В Шампионската лига турският клуб все още няма победа, като е записал две равенства и една загуба в първите си три срещи.

Кайт игра за Ливърпул между 2006 и 2012 г. Той записа 285 мача и 71 гола за английския клуб, спечели Купата на лигата и достигна до финала на Шампионската лига през 2007 г.

След престоя си на „Анфийлд“ нидерландецът прекара три сезона във Фенербахче. С турския клуб стана шампион през сезон 2013/2014, а през лятото на 2026 г. се завърна в Истанбул като помощник на Картал.

„След оставката на Исмаил Картал клубът назначи Дирк Кюйт за ръководител на първия отбор до определянето на нов старши треньор“, се казва в съобщението на Фенербахче.

Така първият мач на Кайт в европейския турнир ще бъде срещу клуба, за който той игра шест години. Ливърпул ще гостува в Истанбул на 4 ноември.